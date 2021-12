Hyldet efter gigantisk røvfuld

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Søndag smadrede VM-favoritten Norge Iran med absurde 41-9.

Højdepunktet kom først efter kampen, hvor rørende scener udspillede sig.

Som altid skal kampens bedste spiller kåres, men denne gang faldt valget ikke på en af de norske stjerner.

I stedet blev Irans målvogter Fatemeh Khalili Behfar hædret og modtog en bamse som bevis på, at hun blev opgørets bedste. Det førte til store smil og tårer fra både hende selv og holdkammeraterne.

- Det har været en drøm for mig hele mit liv at deltage i VM. At få prisen som den bedste på banen er utroligt stort, så jeg kan ikke beskrive, hvor glad jeg er.

- Jeg følger de norske piger på Instagram og ser deres kampe. Jeg drømmer altid om at spille mod dem og stå ved siden af dem. De er meget venlige og værdige vindere, sagde iraneren til norsk Viaplay.

Nroske Camilla Herrem hyldede sin modstander efter kampen. Arkivfoto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

Også i den norske lejr var glæden stor over den opsigtsvækkende beslutning.

- Vi talte om før kampen, at det ville være så dejligt, hvis hun fik den. Hun var fantastisk mod Rumænien, og hun var også god her. Hun er en god keeper. Det var et smukt sportsøjeblik, sagde Camilla Herrem til norsk TV 2.

Det er første gang, at Irans kvinder er med til VM i håndbold.

Kampene bliver ikke vist i iransk tv, da Irans modstandere ikke er 'dækket til', har den iranske journalist Reza Mohaddes fortalt til TV 2 Sport.

