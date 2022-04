I aften er det slut

Det var en 20-årig Lasse Svan fra håndboldklubben Sigerslev HK med nul titler i bagagen, der trådte ind på det danske landshold for første gang i 2003.

Resten er historie.

Og hvilken historie man kan fortælle om højre fløjens landsholdskarriere. På de lidt under 20 år, han har spillet for Danmark, har han vundet EM, VM og OL.

Og selvom der torsdag bliver sat punktum i Royal Arena i en venskabskamp mod Polen, glæder Lasse Svan sig til at træde ud på det bonede gymnastikgulv i den rød-hvide trøje for sidste gang.

Lasse Svan fire dage inden sin sidste kamp i landsholdstrøjen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg er meget glad for at få muligheden for at spille den her kamp, hvor jeg kan sige farvel til de danske fans, men også få en sidste uge med holdet, siger Lasse Svan til Ekstra Bladet mandag inden kampen.

- Jeg glæder mig.

Hvordan bliver det, når du ikke længere skal møde ind til landsholdssamling og se de venner, du deler så meget historie med?

- Så må jeg jo se vennerne på et andet tidspunkt, siger han og fortsætter:

- Jeg har altid nydt at skulle af sted med landsholdet, men det er også mange dage at være væk. Også med de mange rejsedage i Tyskland oveni. Jeg kommer helt klart til at elske, at jeg kan bruge den tid sammen med familien i stedet for.

Lasse Svan og resten af håndboldherrerne blev hyldet på Københavns rådhus efter de vandt VM i 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvad er dit bedste minde fra landsholdet?

- VM i 2019. Det er den slutrunde, jeg kan huske mest fra i detaljer. Udover det var det en slutrunde, hvor vi præsterede på et niveau, som ingen andre kunne være med på. Og ikke mindst at vinde det første danske verdensmesterskab på hjemmebane.

- Og så var det også lige den sidste pokal, jeg manglede for at have vundet det hele, siger Lasse Svan med et glimt i øjet.

Hvad er dit dårligste minde?

- Det var i 2012, da vi røg ud i kvartfinalen i OL. Det var en kæmpe skuffelse, fordi der var en motorvej til finalen. Vi skulle møde Sverige, så Ungarn i semifinalen, og så ville vi have revanchekampen fra VM i 2011 mod Frankrig. Men vi nåede desværre aldrig så langt. Jeg var meget skuffet. Det var en af de værste følelser, jeg nogensinde har haft i min krop.

Artiklen fortsætter under billedet..

Niklas Landin og Lasse Svan har været roommates til alle slutrunder på nær en ifølge Landin. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Hvem er din bedste ven på landsholdet?

- Der er ingen tvivl om, at jeg har fået et fantastisk bånd med Niklas, fordi vi har boet på samme værelse til alle slutrunder på nær en. Det er noget, jeg sætter utroligt meget pris på.

- Heldigvis har jeg en masse venner på landsholdet – både på det nuværende og tidligere. Så jeg har en del personer, jeg skal rundt og besøge, når jeg stopper karrieren.

Hvad tror du, du vil blive husket for i forbindelse med landsholdet?

- Jeg håber, jeg vil blive husket for at være der for de andre. Være en, der altid prøvede at være løsningsorienteret. Men også for det jeg har lavet inde på banen. Jeg har i hvert fald forsøgt mit allerbedste for at bidrage, med hvad jeg kan.

Torsdag møder landsholdet Polen i Royal Arena. Lørdag skal Danmark en tur til Malmø, når de tørner sammen mod Sverige.

Herunder kan du se landsholdsstjernerne fortælle, hvor Lasse Svan placerer sig i historiebøgerne

