I aften er han Danmarks fjende: - Jeg spiller lidt på hjemmebane

HERNING (Ekstra Bladet): Han er den spiller i verden, der hurtigst kan nå frem til et VM på udebane.

- Det tager fire minutter i bil, afslører Eivind Tangen.

Den norske skarpskytte bor nemlig på Sabroesvej mellem byen og Boxen, og distancen er på sølle 2,7 km. Han kunne gå på arbejde. Kæresten Stine Skogrand kaster også med venstre hånd, spiller i Herning-Ikast og for landsholdet, men er gravid med termin i maj.

Er du på kørepenge?

- Nej, siger han og griner.

- Men man kan sige, jeg spiller lidt på hjemmebane.

Den 25-årige venstrehånds-bomber blev hentet til heden i 2016, men HC Midtjylland kørte halvandet år senere fuldstændig i grøften. Skjern gik naturligvis på rov i konkursboet.

- Det var et vildt og trættende forløb, men oplevelsen har ikke ødelagt noget for mig – og jeg er blevet lidt klogere på mennesker og økonomi, haha.

Eivind Tangen bliver far for første gang i begyndelsen af maj, når han og Stine Skogrand kan byde en ny lille nordmand velkommen. Graviditeten kostede dyrt for det norske kvindelandshold, der måtte se bort fra tre venstrehåndede backs ved EM i Frankrig - og ikke nåede semifinalerne. Foto: Jens Dresling

Kan I vinde VM?

- Vi har en lige så stor chance som de andre gode hold i VM, men til sidst handler det om marginaler. Vi skal lykkes med det, vi er gode til: Vi skal stå godt i forsvaret, og vi er nødt til at lave 10-15 kontramål i de store kampe. Lykkes det har vi en god chance.

Vi danskere tænker jo engang imellem, at nordmænd kan blive meget begejstrede for sig selv…

- Måske i medierne. Men ikke blandt os på holdet. Vi er bare ambitiøse, vi har rigtigt mange gode spillere, og vi vil rigtigt gerne vinde guld. Vi synes ikke, det er sjovt at tabe en finale. Vi fik sølv ved VM sidst, og det var da fedt – men det var også en skuffelse. Jeg synes ikke, vi er høje på os selv.

Hvad du synes om det danske hold?

- Det er et godt hold!

Du må godt være ærlig!

- Det er et pissegodt hold.

Bedre end Norge?

- Neeeej. Altså… Jeg tror, det er fifty-fifty. Hvis Landin står så godt, som han gør lige nu, så er det ofte svært at slå Danmark. Men vi skal nok gøre det svært for ham, det skal vi.

Et frækt bud: Danmark og Norge i finalen?

- Ja, det kunne være pissefedt. Den fedeste modstander at få i finalen.

Specielt hvis I vinder.

- KUN hvis vi vinder!

