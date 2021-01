I formidabelt humør

Nikolaj Jacobsen lignede en dreng, der både var rendt med mandelgaven og havde fået lov til at fyre 10 store raketter af nytårsaften, da han søndag omkring kl. 11 entrede Anja Andersen Hallen i Idrættens Hus.

I voldsomt godt humør. Ren Nikolajestue!

Bortset fra en hektisk uge i starten af november med to EM-kvalifikationskampe inklusiv en hurtig udflugt til Finland, har Nikolaj Jacobsen ikke stået i spidsen for sit landshold i snart et år.

15. januar 2020 blev de danske verdensmestre trods sejr over Rusland i den blot tredje kamp sendt ud af EM og over Øresund uden røv- og albuebeskyttere! 15. januar 2021 spiller landsholdet sin første kamp med VM i Kairo, og det skal blive en helt anden oplevelse.

Nikolaj Jacobsen har nu papirerne i orden, efter han bestod EHF's Master Coach. Her muntrer landstræneren sig med en anden nyudsprunget Master Coach - den oversavede mand er nemlig assistenttræner Henrik Kronborg, der må have sagt noget sjovt. Foto: Lars Poulsen

Derfor var det midt i en coronatid også en lettelse, at samtlige spillere bestod straks-testen og forhåbentlig gentager succesen, når resultaterne fra det grundigere hals-skrab indløber.

- Alle er gået igennem – indtil nu. Resultatet af den anden skulle vi gerne have senest mandag morgen, siger Nikolaj Jacobsen efter dagens første træning og velfortjente frokost på Scandic-hotellet i Hvidovre.

Henrik Toft hænger fortsat i coronatæne i Paris.

- Han kan ikke komme, før han har testet negativt, og det er ikke sådan lige at få en test i Frankrig i disse tider. Det løser sig forhåbentlig mandag morgen, siger landstræneren.

Så ruller bolden i dén grad igen. Foto: Lars Poulsen

Han vil ikke lægge sig fast på, hvor længe han kan vente på at få Henrik Toft gjort kampklar og fragtet til Danmark og en trup, hvor ingen er på skånekost trods en jul, der bl.a. har givet Niklas Landin en Champions League-titel og sendt Mikkel Hansen og Kevin Møller på overarbejde ved Final 4 i Køln.

- Det var opløftende. Niklas og Kevin havde hver deres kamp, som de satte stort præg på, og så kunne man godt se, at Mikkel er en af de bærende profiler på et Paris-hold, som desværre manglede tre af deres bærende spillere, siger Nikolaj Jacobsen, der får markante profiler hjem i topform.

Til gengæld mangler knæskadede Rasmus Lauge i dén grad:

- Savnet bliver stort, for Rasmus fylder mange roller på den ene og den anden måde i forsvar, kontrafase, angreb og uden for banen, så det er et stort tomrum, der skal udfyldes, siger Nikolaj Jacobsen.

- Jeg håber da, jeg har indført min stil nu, og den skal vi arbejde videre med. Vi skal f.eks. være meget fleksible i vores forsvarsspil, og så skal vi selvfølgelig arbejde med angrebet. Nu har vi Morten Olsen med igen, og det klart, at han, Mads Mensah og Jacob Holm nu får større roller som playmakere.

Mikkel Hansen nåede heller ikke denne gang øverst på podiet i Køln ved Final 4, men trods to hårde kampe melder landstræneren sin stjerne klar til at deltage for fuldt skrald i træningen. Foto: Lars Poulsen

Søndagens første træning handlede om defensiven.

- Vi har kigget på forsvar og lige fået genopfrisket vores varianter. Det var en fin træning i betragtning af, det var første dag, og folk lige var mødt ind. Folk har glædet sig til at mødes. Tiden er ikke med os, men sådan der dét jo – og sådan er det også for de andre hold, siger landstræneren.

Han har trods alt op mod 10 træninger tilbage inklusiv to testkampe mod Norge i Kolding, inden truppen sammen med Sverige og Norge i chartret fly letter mod Egypten 12. januar.

Hvad skal du mere nå?

- En lur, håber jeg.

