I kamp mod tiden: - Nu er jeg her endelig

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Først tog han hul på EM med resten af landsholdet. Så røg han ud af truppen med en skade. Og nu har Johan Hansen så gjort sin entré i slutrunden for anden gang på to uger.

Den 27-årige højrefløj skulle lige banke rusten af efter en fiberskade, men han takkede for tilliden ved at bidrage med syv scoringer i storsejren over Holland og stemplede for alvor ind i mesterskabet.

- Det er jo dejligt. Jeg fik ikke den optimale start på den her turnering, da jeg fik en lille skade mod Norge i vores træningskamp og døjede med den hele vejen op til vores første opgør. Og så river skaden desværre op i opvarmningen til Montenegro-kampen, siger Hansen.

- Nu er jeg her endelig, og det var rigtig dejligt at få nogle minutter i benene og få scoret nogle mål.

Comeback-knægten gik egentlig med bange anelser, hvorvidt EM var et overstået kapitel for hans vedkommende allerede efter åbningskampen i Debrecen.

Johan Hansen fik for alvor meldt sin EM-ankomst med syv mål mod Holland. Foto: Jens Dresling

I kamp mod tiden

Skavankerne fra første dyst satte ham ude af spillet på ubestemt tid, og Hans Lindberg blev kaldt til Ungarn for at dække ind.

Uvisheden bredte sig samtidig hos Hansen, som sad i venteposition uden for truppen. Uden at vide, om han ventede forgæves.

- Det er første gang, jeg har fået en fiber i læggen. Sådan noget kan tage alt fra fem til femten dage. En slutrunde er jo ikke så lang, og man spiller hver anden dag, så det er mange kampe, man går glip af.

- Heldigvis gik det rigtig hurtigt, og jeg har ikke rigtig mærket noget til den de sidste fire-fem dage. Da Hans så fik corona, passede det lige med – hvis man kan sige det sådan – at jeg var ved at være tilbage, og så kunne jeg bidrage i dag (mandag, red.).

Nu venter som minimum tre EM-brag mere for Danmark, og to af disse bliver i finaleweekenden.

Set i det lys må Hannover-spilleren siges at være vendt retur til den allersjoveste del af turneringen. På et landshold, der allerede står med semifinalen i hus inden sidste mellemrundekamp mod Frankrig.