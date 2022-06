I smerter efter tur i Disneyland

Hun var ikke på banen, da de danske håndboldkvinder torsdag aften overbevisende vandt over de kommende EM-værter Slovenien i en testkamp.

I TV 2 Sports studie kunne den danske målvogter Sandra Toft nemlig fortælle, at hun var ude af kampen med smerter i skulderen og brystbenet efter et riv til en styrketræning.

Men det var ikke det eneste, der var galt.

En særligt rutsjebane var nemlig skyld i lidt flere skavanker.

- Og så har jeg lidt problemer med nakken og ribben efter en tur i Disneyland. Jeg var oppe i en rutsjebane, som min skulder og nakke overhovedet ikke kunne tåle, lød det muntert fra den 32-årige målvogter til TV 2 Sport.

Sandra Toft var dog hurtig til at påpege, at det primært var skulderskaden, der var årsagen til afbuddet, men at 'Disneyland-skaden' heller ikke hjalp på det, forklarede hun.

Toft har siden 2019 vogtet målet i den franske klub Brest Bretagne, men skal fra næste sæson tørne ud for den ungarske gigant Györ, der også råder over Anne Mette Hansen og Line Haugsted.

Tilbage i marts blev stjernemålmanden kåret til verdens bedste kvindelige spiller. Det var blot anden gang i historien, at en dansk kvinde modtog hæderen.

Første gang var Anja Andersen tilbage i 1997.