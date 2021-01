I strømpesokker efter indbrudstyv

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Håndbold-Danmark har i mange år kendt Hans Lindberg som en målfarlig verdensklassefløj med masser af fart i fødderne.

Og selv om Lindberg er blevet 39 år og ikke er en del af den trup, der i øjeblikket spiller VM-håndbold i Egypten, er han stadig hurtigere end de fleste.

Det er sådan, vi kender Hans Lindberg. Foto: Lars Poulsen

Farten var der brug for, da en skummel indbrudstyv brød ind i familiens Lindbergs hjem i Berlin, mens de havde besøg af håndboldstjernens svigerfamilie.

Det afslører håndboldstjernens hustru, Jeanette Mackenhauer Lindberg, i et opslag på Instagram.

Mens der blev hygget foran skærmen, lød der pludselig et brag, og så stod der en sortklædt mand i stuen.

'En mand havde brudt døren op og gik ind i huset helt klædt i sort og med sort hætte trukket ned for ansigtet.'

'Min far og Hans fór op og gik mod ham, hvorefter han gik ud og lukkede døren, men de gik efter ham kun iført T-shirt og strømper i minusgrader og snevejr og råbte, at jeg skulle ringe efter politiet,' skriver Jeanette Mackenhauer Lindberg, der straks kontaktede ordensmagten.

Politiet dukkede hurtigt op, og der gik ikke længe, før gerningsmanden var pågrebet, og så kunne familien ånde lettet op.

'Hans havde fulgt efter den sortklædte mand på hele ruten igennem alle gaderne, men til sidst var han gået ind i et meget mørkt område, hvorfor Hans uden sko ikke gik efter og vendte rundt. Men da han ville gå væk, ankom politiet, og det lykkedes at anholde manden', skriver Jeanette Mackenhauer Lindberg, som priser sig lykkelig for, at hun ikke var alene med parrets to sønner, da der pludselig stod en kriminel i stuen.

Foto: Lars Poulsen

Hans Lindberg er noteret for 270 landskampe og 755 mål for Danmark.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at kontakte Hans Lindberg for en kommentar.

