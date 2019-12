I tårer: - Kunne hugge hovedet af mig selv

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Utrøstelige! For en gangs skyld var det ikke nogen overdrivelse, da grådkvalte danske spillere kom ud i presseområdet efter det grusomme og særdeles selvforskyldte nederlag til Serbien.

Anne Mette Hansen skød 11 gange, men scorede kun to mål. Hun piskede sig selv verbalt.

- Jeg bliver grebet ud, det er simpelt hen for ringe, at jeg ikke kan skyde den i mål. ÅRHHH! Det er selvfølgelig også stolpe ud til sidst. Det er jo typisk. Selvfølgelig går den ikke ind. Det er jo mega frustrerende, siger Györ-spilleren.

Hun ved udmærket, at der nu er fire år til næste chance for at få et OL med.

- Fuck, det er fand’me lang tid, mand. Århhhh… Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er i chok. - Vi skal jo ikke bagud med seks. For helvede! Det koster for mange kræfter at komme tilbage.

Louise Burgaard er tydeligt ramt, forgrædt og med en stemme, der knækker over.

- Det er bare tomt. Jeg kunne hugge hovedet af mig selv over, at jeg ikke har modet til sidst. Det var alt, hvad vi skulle stå for, og det er simpelt hen bare ikke godt nok. Jeg kommer ikke til at sove de næste tre nætter, det er jeg sikker på.

- Jeg laver nogle fucked up dårlige beslutninger i overtal, hvor jeg bare skal komme drønende på, som jeg er er allerbedst til. Det er jo ikke de sidste 20 sekunder, vi ’taber’ kampen på. Det er jo alle de fejl, vi laver i hele kampen, siger Louise Burgaard.

- Det er igen vores angrebsspil, der mangler skarpheden, og jeg tror ikke, jeg helt har forstået, hvor store konsekvenser det har. Hvor meget vi har tabt på gulvet…

Er det selvforskyldt?

- Det er 100 procent selvforskyldt. Vi skal være krigere, og det var vi ikke. Vi vidste godt, hvad der stod på spil, og hvad det krævede.

- Det er i hvert fald svært at se de positive ting lige nu. Jeg kan slet ikke rumme det. Jeg er skuffet over mig selv, og jeg er skuffet over OS. Det er bare for dårligt, det kan ikke siges nok gange, siger Louise Burgaard.

DHF regner med, at truppen kan flyve ud af Japan fredag. Der er dog en del billetter til mandag, der skal fremskrives med tre døgn.

