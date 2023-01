IHF afviser kritik af testregime

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) afviser blankt den kritik, som forbundet de seneste dage har været udsat for.

Tirsdag rullede historien om omfanget af IHF's coronaregler under VM i herrehåndbold, som begynder i næste uge.

I reglerne fremgår det, at det er et krav, at spillerne skal testes før og under slutrunden, og at en positiv test betyder minimum fem dage i isolation.

Den danske stjerne Mathias Gidsel har kaldt det frustrerende, og landstræner Nikolaj Jacobsen har kaldt det ærgerligt og påpeget, at det kan få store sportslige konsekvenser.

I både Norge, Island og Sverige har kritikken også været stor. Den norske stjernespiller Sander Sagosen gik så vidt som at kalde det idioti.

Men IHF rokker sig ikke en millimeter.

- Vi er med på, at ikke alle bakker op om foranstaltningerne, skriver pressemedarbejder Kirstin Burr i et mailsvar til Ritzau.

- Men IHF har modtaget information fra flere lande, hvor der under venskabsturneringer er opstået flere smittetilfælde.

Hun peger på, at omikronvarianten XBB.1.5, som har fået flere europæiske lande til at kræve coronatest for indrejsende fra Kina, er yderst smitsom.

- Det viser, at pandemien stadig bør tages meget seriøst, skriver IHF-repræsentanten.

- Coronaretningslinjerne i VM-værtslandene afviger måske fra vores medicinske sikkerhedsplan, men det er IHF's ansvar at organisere et sikkert VM for alle interessenter, og det gør vi alt for ved at anvende foranstaltninger, der har vist sig effektive, lyder det fra Kirstin Burr.

Ifølge IHF er det spillernes helbred, der er på spil.

- Håndbold er en dynamisk og hurtig sport med meget kropskontakt og kræver derfor, at alle spillere er ved fremragende helbred.

- For at passe på spillernes helbred, som er yderst vigtigt for IHF, har vi ud fra et forsigtighedsprincip lagt en plan, der skal reducere smittespredningen til et minimum, lyder det fra IHF.

Kirstin Burr oplyser desuden, at IHF på de forskellige spillesteder har udstationeret sundhedspersonale, der løbende skal vurdere, om coronaretningslinjerne skal opdateres.

Danmark åbner VM 13. januar mod Belgien. Alle Danmarks gruppekampe spilles i Malmø.