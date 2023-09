Ikast gør comeback i Champions League med fornem sejr

Ikast Håndbold spillede senest Champions League for seks sæsoner siden. Lørdag var klubben tilbage i den prestigefyldte europæiske turnering med succes.

Håndboldkvinderne fra Ikast vandt 30-26 over de tredobbelte mestre i turneringen fra Vipers Kristiansand.

Tilbage i juni indløste Ikast billet til Champions League som DM-bronzevinder, fordi Danmark blev tildelt tre pladser i turneringen mod tidligere to.

De øvrige to danske Champions League-deltagere er Team Esbjerg og Odense Håndbold. Team Esbjerg er med i samme gruppe som Ikast og spiller søndag.

Ikast har proklameret, at klubbens målsætning er at gå videre fra gruppespillet. Sejren over norske Vipers giver med sikkerhed endnu mere tro på den målsætning.

I lørdagens kamp i Ikast kom hjemmeholdet bedst fra start og foran med 8-2 på et mål af venstrebacken Ingvild Bakkerud.

Men Vipers svarede godt tilbage og fik kontakt igen ved 11-11, og det stod 12-12 ved pausen.

Der blev generelt gået til den i opgøret, og det kostede et flækket øjenbryn til Ikast-stregspilleren Maria Lykkegaard, der dog var i stand til at spille videre med en bandage.

I anden halvleg viste Ikast, at holdet mener det alvorligt i denne sæson. Selv mod et af de hold, der på papiret er et af de bedste i Europa.

Sarah Iversen gjorde det til 18-15, og hjemmeholdet kom lidt senere foran 23-18.

Marketa Jerabkova, der er skiftet til Ikast fra netop Vipers før denne sæson, øgede til 27-23.

I slutfasen blev Ikast ved med at stå godt i forsvaret og score de mål, der var nødvendige for at holde Vipers på nogenlunde solid afstand.