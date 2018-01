Ikke god nok til landsholdet: Se Mulles kongekasse

For anden slutrunde i træk fik Kristina 'Mulle' Kristiansen næsten ingen spilletid, da håndboldkvinderne i december spillede VM, og da det for alvor spidsede til, blev 'Mulle' også sendt ud af landsholdstruppen og erstattet af Simone Bodholt.

På klubholdet går det dog forrygende for playmakeren, der tidligere var en af landsholdets store profiler.

Søndag var 'Mulle' skarp, da Nykøbing Håndbold besejrede Rostov Don med 28-26 i Champions League.

Særligt reduceringsmålet til 7-8 var lidt af en perle. Mulle modtog bolden på venstreback og fra lavt leje kanonerede hun en underhånd op i hjørnet til kommentatorernes begejstring.

Halvvejs ind i gruppespillet ligger Nykøbing Falster nu nummer fire i gruppen med fire point for fem kampe, mens Rostov bliver liggende på tredjepladsen med seks point for fem kampe.

De resterende fem runder spilles i februar og marts, inden kvartfinalerne spilles i april.

På ugens top-fem-liste over de bedste mål i Champions League, der blev 'Mulles' mål nummer to kun overgået af en frækkert fra Krim i deres kamp mod FC Midtjylland, og den kan du se lige herunder.





Kristina Kristiansen har på ingen måde opgivet at få succes på landsholdet.

- Jeg har lyst til at være på landsholdet, og jeg vil kæmpe for stadig at have en plads på holdet, men, jeg tror, det bliver svært. Jeg er dog ikke typen, der giver op, og så må vi se, hvad der sker i fremtiden, sagde hun i starten af januar.

