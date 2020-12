Ikke nervøs: Jeg troede vi førte stort ...

Rikke Iversen spilder ikke tiden med at studere måltavlen, og derfor nåede hun aldrig at blive nervøs

Mette Tranborg kom, så, fyrede løs – og sejrede.

Seks fuldtræffere på ni forsøg er noget over den kvote, tårnskytten har holdt i de første tre kampe i turneringen. Hun sluttede da også perfekt af med at plaffe sejrsmålet ind til 24-22 sekunder før slut.

Snip, snap, snude. Sverige er ude – Danmark lever fortsat i drømmen om en EM-semifinale efter en gyser af en kamp.

- Det er fedt at spille de her tætte kampe. Det er hårdt men også sjovt, og så blev det lidt rodet hen mod slutningen. Men det er fint, når vi vinder.

Mette Tranborg jubler, da Sandra Toft parerer et straffekast. Foto: Lars Poulsen

- Giver det lidt ekstra sus, at I vinder på dén måde?

- Ja, vi snakkede om det i omklædningsrummet, at det faktisk er vigtigt for os som hold at have vundet denne tætte kamp, fordi nu har vi haft to store sejre og tabte en tæt kamp til Frankrig, så det der med at vinde en tæt kamp i dag giver os noget erfaring og gode ting at tage med.

- Jeg er da glad for, at alle I spillere bagefter kan fortælle, at I er så rolige. For os der kigger på er jo ved at omkomme af spænding. Kan du forstå os?

- Ja, det kan jeg godt. Jeg vil da også godt sige, at ude fra bænken er det da ikke særlig fedt at se på en kamp, hvor der står 22-21 i jeg ved ikke hvor lang tid. Men jeg synes, vi er godt til at holde en forholdsvis god ro. Det er også fedt, at vi lige får snuppet nogle straffe hen mod slutningen.

Bum. Mette Tranborg scorede seks på ni forsøg. Foto: Lars Poulsen

- Er der en speciel forklaring på, at du scorer seks i dag?

- Nej, jeg forsøger at være aggressiv i alle kampe og tager de muligheder, der opstår. Jesper indprenter jo også, at vi skal køre på og være aggressive, og i denne kamp opstod der bare mange muligheder, og dem tog jeg så.

- I bruger 42 forsøg til 24 mål og brænder store chancer. Vil du give mig ret i, at det kunne være en pissegod idé at score på lidt flere af de chancer?

- Ha, ved du hvad. Det synes jeg er et fremragende forslag. Det tænker jeg, vi tager med.

Der blev gået til det svenske stål Mette Tranborg, Rikke Iversen og Line Haugsted lukker leddet. Foto: Lars Poulsen

Rikke Iversen sloges som en bersærk og fik en halv times spilletid. Hun scorede to på to – bl.a. et flabet lob til 19-18 - og var ikke nervøs til sidst.

Det er der en helt speciel forklaring på.

- Jeg tror, det er et held, at måltavlen hænger over banen. Jeg troede jo, vi var stort foran i hele kampen, haha, så det er jo først, da folk forklarer mig, at den har stået 22-21 i hundrede år, at det går op for mig, at vi ikke fører komfortabelt. Jeg havde en ro og en tro, så det er jo både godt og samtidig lidt åndsvagt, at den måltavle hænger der, hvor jeg ikke ser den.

- De andre inde på banen er vel klar over, hvor DE er henne i kampen?

- Jow, men det er alligevel sjældent, der er én, der råber: Den står 22-21 på syvende minut, altså.

- Man kan sige, det blev de brændte chancers kamp!

- Det er helt klart vores egen skyld, at vi ikke kan lukke kampen. Vi er stort foran i første halvleg og lukker dem ind igen. Det er vores afslutninger, vi skal kigge på, for vi spiller os til fine chancer, men vi mangler de sidste fem procent, når vi afslutter.

Danmark holder liv i semifinaledrøm med sejr over Sverige

Tre stråler i svensker-drama

Favoritter delte i dramatisk opgør