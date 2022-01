- Ikke sød musik for et dansk håndboldhold

At dømme ud fra torsdagens åbningskampe ved EM er Danmark og Slovenien de to bedste hold i gruppe A.

Derfor er der potentielt ekstra meget på spil i lørdagens direkte duel mellem de to hold, som har gode chancer for at gå videre.

En sejr over det andet hold, der avancerer fra gruppen, giver nemlig to point til regnskabet i mellemrunden.

Danskerne forbereder sig på en modstander af en noget anden kaliber end i første opgør mod Montenegro.

- Det er et fysisk meget stærkt hold. De har stor erfaring med turneringerne, og deres spillere spiller i topklubber ude i Europa.

- Vi får for alvor svar på, hvor og hvilken vej vi kan tillade os at kigge i turneringen, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

En gruppe danske tilskuere hyldede Mathias Gidsel med sangen "Gidsel's on fire", da Danmark torsdag mødte Montenegro. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

GOG-spilleren Mathias Gidsel står med samme fornemmelse.

- Det bliver en helt anden størrelse. Det bliver enormt svært og er vel første gang, at vi for alvor bliver testet. De har nogle enormt dygtige playmakere, som er hurtige og smarte.

- Kombineret med nogle rigtig tunge stregspillere er det ikke ligefrem sød musik for et dansk håndboldhold. Det bliver enormt svært at styre, og vi må se, hvad vi kan gøre, siger han.

Mens sejrscifrene var overlegne mod Montenegro, nagede fejl, misforståelser og manglende koncentration efterfølgende de danske håndboldherrer.

- Hvis vi leverer en halvsløj anden halvleg, som vi gjorde mod Montenegro, bliver vi straffet endnu mere. Det kan vi ikke tillade os, så på den måde skal vi hanke op i os selv, siger Gidsel.

Ligesom Danmark var Slovenien favorit i sin første gruppekamp, men slovenerne blev hårdt presset af Nordmakedonien, før sejren til sidst blev en realitet.

Men det er ikke nødvendigvis dårlig nyt for slovenerne.

- Vi har set små bidder af deres kamp. Det er ikke så meget, fordi Slovenien er et dårligt hold. Det er lige så meget, fordi Nordmakedonien er godt trænet og spiller rigtig godt, vurderer Gidsel.

Kampen mellem de danske verdensmestre og Slovenien går i gang 20.30.