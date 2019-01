Inden VM-gyseren: Danske jokere kan gøre ondt på Frankrig

Den 211 centimeter danske skytte Nikolaj Markussen har stået noget i skyggen af Danmarks stjerne Mikkel Hansen på positionen venstre back.

Han har brugt meget tid på at gøre sig klar enten forgæves eller for korte indhop.

I kampen mod Sverige gjorde han alvor sit indtog i turneringen, da Hansen spillede en skidt første halvleg.

- Allerede efter et kvarter sagde Nikolaj (Jacobsen, red.), at jeg skulle gøre mig klar, og så gik der lige ti minutter mere, inden jeg kom ind. Det er mit arbejde at holde mig klar hele kampen, og så var det bare rart at komme ind og sætte et positivt aftryk på kampen, siger Markussen.

Et par mål blev banket i kassen, men så blev venstrebacken taget ud efter et fald. Desværre slog Markussen sit baghoved efter en svensk tackling.

Det betød en tur på bænken, og en sulten Mikkel Hansen kom banen og straffede svenskerne. Symptomatisk for Markussens VM.

- Så kom Mikkel (Hansen, red.) ind og spillede så fint resten af kampen, at han fik lov til at gøre det færdigt, siger Markussen om den ærgerlige afslutning for ham på kampen.

Han er dog mere end klar til at banke franskmændene og gøre en forskel, væk fra trygge danske rammer i Boxen.

- Vi kommer nok til at mangle de 15.000 tilskuere, så vi er lidt mere alene. Vi håber dog, at der er nogle danskere hernede som kommer og støtter os, siger Markussen.

Morten Olsen: Har tidligere brilleret mod Frankrig

Ved OL i Rio i 2016 spillede Morten Olsen en helt central rolle på landsholdet. Men ved denne slutrunde har han kun haft begrænset spilletid, men i semifinalen kan han få en afgørende betydning i danskernes taktik mod Frankrig.

- Ser du dig selv i en rolle som i Rio, hvor du var med i syv mod seksspillet?

- Jeg tror, vi skal gennemgå mange ting i løbet af kampen. Syv mod seks er en af tingene, vi kan trække frem, hvis spillet ikke fungerer. Men jeg ved ikke 100 procent, hvad vi skal gøre fra start af, men der er da muligheder for at jeg kan spille lidt syv mod seks.

Morten Olsen er glad for, at han i den seneste kamp fik sat et positivt aftryk med sit indhop.

- Det var rart at komme ind. Jeg havde ikke set så meget af indersiden af banen i et stykke tid. Så bare det at komme ind og spille var godt.

