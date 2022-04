Indrømmer: De prøvede også Landin

Aalborg Håndbold er kommet op i den liga, hvor AG København var for ti år siden. Dér hvor man har held og dygtighed (og økonomi) til at lokke internationale stjerner til.

En liga der tæller Aalborg Håndbold. Og ingen anden. I hvert fald ikke på dansk jord.

Det må rivalerne rundt om i det danske håndboldlandskab erkende, mens man i Aalborg nok stadig er i gang med at klaske high fives over Landin-nyheden. Og i særdeleshed i GOG, der nu kan se endnu en tidligere GOG-spiller vende hjem til en konkurrent.

Sidste år var det Mikkel Hansen…

Og GOG-direktør Kasper Jørgensen ved det godt. Selvfølgelig gør han det. Han vidste det allerede, inden du begyndte at læse denne historie.

Det er ærgerligt for fynboerne. De knokler som besatte for at følge med i toppen af dansk håndbold, og nu forlader deres målvogter-team med Viktor Hallgrímsson og Torbjørn Bergerud klubben. Det samme gør Mathias Gidsel. Så havde det været dejligt, hvis man havde kunnet lokke en megastjerne som Landin til.

Niklas Landin i GOG-målet. Foto: Mick Anderson/Ritzau Scanpix

Det var ikke langt fra, Niklas Landin endte i det sydfynske igen, hvor han bragede igennem i slutningen af nullerne.

- Der har løbende været forsøgt fra vores side at høre, om det var noget, der kunne være interessant på et tidspunkt…hen over årene.

- Også for nylig?

- Også på det sidste. Men den har ikke været helt klar. På et tidspunkt ville han gerne tilbage, men han vidste ikke mere, siger Kasper Jørgensen.

- Men altså…først var det Mikkel Hansen. Og nu Landin...

- Det havde da været dejligt, og det ville vi også gerne. Med dem begge to. Det er da klart. Det er to spillere, der står højt på ønskelisten. Nok i alle klubber. Men det er altså ikke lykkedes…

Mikkel Hansen var en ombejlet ung mand i GOG-årene. Her i 2008. Foto: Lars Poulsen

Da Hansen blev offentliggjort som ny Aalborg-mand i februar sidste år, blev det diskuteret, om det udelukkende var en styrkelse af ligaen, eller om der i virkeligheden var tale om en skævvridning.

Kasper Jørgensen mener, Landins tilstedeværelse sammen med Hansens vil være begge dele.

- Det er minimum en skærpelse af konkurrencevilkårene. Faktum er, at så længe Aalborg spiller Champions League som det eneste danske hold, så bliver det en skævvridning rent økonomisk, siger han med henvisning til, at mesterholdsturneringen er så meget mere favorabel sportsligt såvel som økonomisk sammenlignet med de andre Europa Cup-turneringer.

Dermed også indirekte fortalt, hvorfor det kan lade sig gøre for Aalborg at hente først den ene og så den anden verdensstjerne. For nordjyderne er ikke alene Danmarks bedste klubhold i disse år, de nåede også Champions League-finalen for et lille års tid siden.

Derfor er Aalborg mere interessant end eksempelvis GOG. Som landet ligger pt.

MEN: Der går lige knap og nap halvandet år, inden Landin tiltræder. Og det er i Kasper Jørgensens optik ikke uvæsentligt.

- Der er to mesterskaber, der skal spilles om først. Vi har noget tid at løbe på. Men det er da en skærpelse af konkurrenceforholdene, kommer det.

- Jeg tror da på, at vi til den tid vil kunne tage kampen op. Der er udskiftninger i truppen på vej – også mere end vi helst så. Men vi er på vej, og vi tager kampen op, siger han.

