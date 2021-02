Ingen andre får lov: De eneste der må fejre guldholdet

Champagneflaskerne er plomberet og proppen sat i folkefesten, selvom håndboldheltene vender hjem fra verdensmesterskabet i Egypten med guldmedaljer og total triumf.

Corona har afskåret familier og kærester fra at vente i lufthavnen. Og festen med et dannebrogsfarvet menneskehav på Rådhuspladsen i København er skrottet.

Så hvis en lille flok 3F’ere og et par F16-jagere ikke modtog herrelandsholdet, ville hjemkomsten ligne resultatet af et ydmygende exit fra gruppespillet. Det skriver Fagbladet 3F.

- Når drengene lander, så skyder to af vores skumtændere vand hen over flyet i en æresportal. Og så holder vi med resten af redningskøretøjerne til parade med fuld larm fra blink og horn, siger Morten Thinggaard, lufthavnsbrandmand i Københavns Lufthavn.

I går sad han klinet til skærmen og lod landsholdet imponere med en arbejdssejr over Sverige. I dag sidder han bag rattet på ’Skum 6’, lufthavnens nyeste skumtænder, og hylder guldholdet.

- Det bliver mega fedt at fejre dem med en parade af den her størrelse. Det er det mindste, vi kan gøre efter den indsats, de har leveret, siger han.

Han forklarer at alle mand fra brand- og redningstjenesten i lufthavnen er kommanderet ud til at deltage i fejringen.

- Jeg er glad for, at vi kan fejre dem, selvom corona forhindrer en folkefest, siger han.

Morten Thinggaard regner med, at de bruger omkring 12.000 liter vand på sådan en æresport.

Et potentielt vandspild, som får Kevin Arildtoft Moer, presseansvarlig i Københavns Lufthavn, til at understrege, at der ikke er tale om drikkevand, men sekundavand af ringere kvalitet.

Han understreger samtidig, at lufthavnen på grund af corona kun er åben for rejsende og personale.

- Derfor kan du desværre ikke møde op og fejre landsholdet i dag. Den melding gælder også spillernes familie og venner, siger Kevin Arildtoft Moer.

