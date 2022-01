Håndbold ... 15. jan. 2022 kl. 11:36 Gem artikel Gemt artikel

Ingen dansk panik: Særlig regel kan redde ham

Jannick Greens positive coronatest efter ankomst til Ungarn er ikke et besynderligt scenarie, forklarer ekspert. Særlig regel hos EHF giver dog målmanden gode chancer for snart at være EM-klar