Ingen hjælp til Danmark

Hvis VM-favoritterne fra Kroatien i den tidlige kamp havde slået Argentina, ville Danmarks plads være sikret på forhånd, men sådan gik det ikke.

Et godt kæmpende argentinsk hold vandt sensationelt 23-19 over et skuffende kroatisk hold, der havde svært ved at skabe chancer.

Argentina fik en forrygende åbning på kampen. Anført af en storspillende Diego simonet, som sad ude med en skade mod Danmark, tromlede argentinerne hen over Kroatien. På en studs var Argentina foran 5-0, og så begyndte man at ane sensationen.

Først efter 10 minutter fik Kroatien endelig scoret og reduceret til 5-1. Det var mens holdet var i overtal. Der skulle gå yderligere fire minutter før Kroatien igen kom på tavlen. Igen var det i overtal, og denne gang var det en reducering til 6-2.

Men efterhånden fik Kroatien det fysiske overtag. Argentinerne havde svært ved at tackle de store kroater ned med lovlige metoder, og det kostede en stribe udvisninger og en række straffekast.

Den argentinske føring skrumpede og var nede på et enkelt mål ved 8-7, men de sydamerikanske mestre bed fra sig igen og kæmpede sig på 10-7.

Det kroatiske pres fortsatte dog, og i halvlegens sidste minut fik Kroatien udlignet til pausestillingen 12-12. Det var især højrefløjen, Ivan Cupic, der holdt Kroatien inde i kampen. Syv mål lavede han i de første 30 minutter, heraf fire på straffekast.

Efter pausen kom Kroatien foran for første gang i kampen, men igen svarede sydamerikaneren hurtigt igen og kom foran 15-13. Det lå i luften at Argentina kun løbe ind i et rødt kort og det skete da også otte minutter inden i anden halvleg, da Gonzalo Marcel ramte en kroat i ansigtet med hånden.

Men stadig havde Kroatien svært ved at få styring på kampen. Deres overtalspil var ikke prangende, og selv syv mod seks havde de svært ved at skabe fornuftige chancer.

Et kvarter inde i anden halvleg var Argentina stadig i front. 17-15 stod der på måltavlen, da kroaternes træner Lino Cervar tog en timeout. Hans hold havde ualmindeligt svært ved at komme til afslutninger og bedre blev det ikke, da den ellers så sikre Ivan Cupic brændte et straffe umiddelbart efter.

Med ni minutter igen bragte Argentina sig foran 19-15. på det tidspunkt havde Kroatien kun scoret tre mål efter pausen. Og de havde intet at komme med. Argentina skabte sensationen og muligheden for selv at spille sig i kvartfinalen.

Mikkel Hansen ude af VM-kamp mod Japan

Det blev for kedeligt i Barcelona

Landsholds-kæreste hjalp Emil i fængslet