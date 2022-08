Ingen særbehandling til Mikkel

En verdensstjerne er vendt hjem, og han har allerede sat Aalborg på den anden ende.

Men på træningsbanen bliver der igen særbehandling til Mikkel Hansen.

Det slår Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, fast, da han blive spurgt til, hvordan han har det med, at Mikkel Hansen bosætter sig i København med familien og derfor skal pendle frem og tilbage til jobbet i Nordjylland.

- Der er mit job heldigvis så ukompliceret, at jeg kan sige, at Mikkel Hansen skal troppe op til hver evig eneste samling, som der er i Aalborg Håndbold. Det kommer ikke til at blive noget som helst problem. Så godt kender jeg allerede Mikkel Hansen, siger Stefan Madsen, og fortsætter.

Stefan Madsen forventer at se Mikkel Hansen til samtlige træningspas i Aalborg. Foto: René Schütze

- Mikkel ved, at det er specielt at bosætte sig uden for Aalborg, så han er indstillet på at give endnu mere af sig selv. Det kan sagtens lade sig gøre.

- Vi har en spiller mere, som ikke bor i Aalborg (Henrik Møllgaard, red.), og det er sket én gang, at han er kommet for sent på grund af kø i trafikken. Der er vi large, men vi er alle sammen topprofessionelle, der er ansat til at præstere så godt for Aalborg Håndbold som muligt, siger Stefan Madsen.

De to Aalborg-spillere med bopæl uden for Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Verdensstjernen selv er indforstået med, at situationen er en smule speciel, men Mikkel Hansen har selvfølgelig tænkt tingene igennem, inden han satte sine kragetæer på en treårig aftale med nordjyderne.

- Det handler om at finde den magiske formel, når hverdagen kommer i gang. Jeg skal være til stede både hos familien og på mit job i Aalborg, og det skal nok flaske sig, siger Mikkel Hansen, der også kommer til at få en bolig i Aalborg.

- Stefan Madsen afslører, at du ikke kommer til at få ekstra fridage, bare fordi du hedder Mikkel Hansen.

- Sådan skal det også være. Hvorfor skulle jeg have det? Jeg er ikke kommet til, hvor jeg er i dag ved at holde fri, lød det med et smil fra Aalborgs ny verdensstjerne.