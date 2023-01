Irriteret dansk chef: - De spiller på to heste

Den danske landsholdstrup er blevet ramt af en positiv coronatest.

Simon Pytlick er derfor blevet isoleret fra resten af holdet.

Det er Det Internationale Håndboldforbund (IHF), der har bestemt, at spillerne skal testes både inden og under VM. Beslutningen vækker forbløffelse hos Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen.

- Jeg er rigtig ærgerlig. Det er første gang, at jeg oplever, at de ikke er imødekommende over for de problemer, vi stiller op. Mange andre forbund har påpeget de samme ting, siger han til Ekstra Bladet.

- Udfordringen for mig er, at de spiller på to heste. De siger, at de vil teste, fordi de er bekymrede, men vil ikke lave forholdene, så risiko for smitte er minimal. Det irriterer mig. De beder os om at leve på åbne hoteller, spise i åbne restauranter og spille i åbne haller.

- Alt sammen noget vi gerne vil, men så giver det ikke mening at teste.

Simon Pytlick er isoleret fra resten af truppen efter en positiv test. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hvis en spiller bliver testet positiv under VM, er han ude i fem dage og skal så aflevere en negativ test for igen at må spille. Spillerne bliver testet tre døgn inden slutrunden, efter gruppespillet og efter mellemrunden.

Morten Henriksen virker godt træt af IHF.

- Jeg kender ikke andre steder i verden, hvor der er de her testkrav. Der skal nok være nogle få steder, men godt nok ikke mange.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være strengere, end de omgivelser vi er i. Jeg har så sent som i går skrevet med dem. Jeg har ikke flere argumenter nu. Jeg har fortalt, hvordan vi ser det.

Testkravene får også betydning for Danmarks to testkampe mod Saudi-Arabien.

- Nu har vi lige besluttet, at vi ikke skriver autografer til de to kampe her i Danmark. Det er med grædende hjerte, at vi skal tage det fra de unge mennesker, der skal se gutterne spille, siger sportschefen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra IHF.