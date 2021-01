Irriteret Mikkel Hansen: - Online er det let at spille klog

Mikkel Hansen var tæt på at blive den helt store skurk, da han så rødt og begik straffekast i de døende sekunder i kvartfinalen mod Egypten.

Det har han efterfølgende hørt en del kritik for. Den danske stjerne har i hvert fald læst ting på internettet, som han ikke bryder sig om, lod han TV2 vide efter semifinalesejren over Spanien fredag aften, hvor Mikkel Hansen storspillede og blev kampens spiller.

- Vi er i en verden og et samfund i dag, hvor det er blevet så let at kritisere folk. Der er ikke så mange, der tør face-to-face, men online er det let at spille klog.

- Diverse mennesker hjemme i stuerne, der aldrig nogensinde har været i en situation som det der. Det vil altid være let at sidde og pege fingre, lød det fra Mikkel Hansen til TV2.

Nu forklarer han sin brøler

Mikkel Hansen blev kåret til semifinalens bedste spiller. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Han tilføjede, at han på grund af miseren mod Egypten gerne ville ud og bevise sig selv.

Det må man i den grad sige, han fik gjort.

Mikkel Hansen stod for 12 danske scoringer og en håndfuld oplæg, som naturligvis var stærkt medvirkende til, at Danmark er klar til VM-finalen med en sejr over Spanien på 35-33.

Finalen mod Sverige spilles søndag klokken 17.30. Ekstra Bladet dækker naturligvis kampen direkte.

