Island aflyser 'danske dage'

Gud og hvermand på Island har set sig sure på Danmark efter EM-nederlaget mod Frankrig

Danmark sparede onsdag aften flere profiler og smed en stensikker føring i slutminutterne mod Frankrig, hvilket i sidste ende kostede Island en plads i EM-semifinalen.

Det har skabt en bølge af vrede fra de ellers stilfærdige øboere. Lige fra bitre politikere, tv-værter og menigmænd med internetadgang til mere alvorlige og personlige trusler.

Nikolaj Jacobsen og co. må stå model til lidt af hvert fra islandsk side efter nederlaget mod Frankrig. Foto: Jens Dresling

Nu melder den store islandske supermarkedskæde Hagkaup sig i koret af brokkehoveder, der har glemt, at Island selv er skyld i miseren ved blandt andet at tabe til Danmark og Kroatien under EM-slutrunden.

Hagkaups barske reaktion er, at man vil aflyse de såkaldte 'Danske dage' i supermarkedskæden. Eller i hvert fald udskyde dem lidt ...

Det skriver det islandske medie Visir.

- Det skal være det rigtige tidspunkt for den slags begivenheder. Vi vil være forsigtige og sikre, at folk har glemt kampen, er mere optimistiske med hensyn til fremtiden, har efterladt Covid-19 bag sig og er begyndt at smile igen, når vi har 'danske dage', siger Sigurður Reynaldsson, der er administrerende direktør i Hagkaup og 'vejrhane'.

Skuffelsen lyste ud af de danske landsholdsspillere efter det knebne nederlag mod Frankrig. Foto: Jens Dresling

Hagkaup vil nu 'mærke efter' senere på året for at se, om det giver mere mening at pynte butikkerne med danske flag og sælge massevis af danske varer. Så helt rasende kan man ikke være hos Haukaup-bosserne.

Mon ikke bare, Island skal stoppe det tuderi?