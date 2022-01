Island amok: Vil fjerne dansk krone

Det lignede længe dansk sejr onsdag aften mod Frankrig i den sidste mellemrundekamp ved EM i herrehåndbold.

Danmark førte med fem mål, da der resterede 12 minutter, og dansk sejr ville sende de franske OL-guldvindere ud, mens Island ville gå i semifinalen.

Sådan gik det ikke.

Danmark smed det hele væk og endte med at tabe med et enkelt mål. Til stor fransk jubel - og det stik modsatte på Island.

Kort efter kampen meddelte den islandske politiker Björn Leví Gunnarsson, der er medlem af Altinget for Piratpartiet, at den danske Christian 9.’s krone og emblem skal fjernes fra Alþingishúsið, der er hjemmet for Altinget i Island.

- Det har været hos mig i et stykke tid, men der var på en eller anden måde følelse af, at det var et passende tidspunkt (at dele det på, red.), siger han til islandske Visir.

Kronen skal væk, lyder det. Foto: Mel Longhurst/VWPics/Ritzau Scanpix

TV-værten Thorkell Gunnar Sigurbjörnsson var også i det røde felt.

- Man kan ikke stole på en dansker, lød en i tv-udsendelse ifølge DV.

Og det fortsatte...

Blandt andet med overskriften: 'Tak for ingenting, Danmark.'

Tómas' tweet behøver vi vist ikke oversætte...

En anden islænding opfordrer på Twitter til, at man indstiller danskundervisningen i de islandske skoler.

En anden stemmer i:

- Hvis der nogensinde skulle komme et tidspunkt, hvor vi stoppede med at lære fucking dansk ...

De færreste islandske fans, der brugte de sociale medier til at komme af med galskaben, brokkede sig synderligt over, at Island selv er skyld i, at man nu er henvist til det ærgerlige selskab i kampen om de sekundære placeringer.

Island slog ganske vist Frankrig i en forrygende opvisning forleden, men tidligere i turneringen tabte man til både Danmark og Kroatien.

Onsdag aften var det hele Danmarks skyld.

- Jeg føler mig syg. Det her er kvalmende, tweetede én.

- Jeg er så irriteret, at jeg end ikke gider bande ad danskerne på dansk, kom det fra en anden.

- Få ambassadøren hjem, stop den politiske alliance og erklær krig, be' om! Det her var med vilje, skrev en tredje.

Freyr gik lige skridtet videre og anklagede de danske spillere for at have spillet på kampen:

- Der er nogle danske landsholdsspillere, der tjener godt i aften på den her spilleskandale

Og vi kunne blive ved. Nogle forsøger med ironi, sarkastiske distanceringer, og det bliver et sted ligefrem foreslået, at fordi én af Kevin Møllers venner angiveligt har en islandsk kæreste, må han da for pokker levere en brandkamp...

Møller leverede nu en godkendt omgang, skal det siges. Der Kevin, som de kalder ham i Flensborg, nappede otte af 21 afslutninger, hvilket resulterede i en redningsprocent på godt 38.

Island er to gange nået til semifinalen ved EM - dog aldrig finalen. Ved VM er et par kvartfinaler - blandt andet den forrygende omgang mod Danmark i 2007 - bedste resultat.

Islands største øjeblik i håndboldhistorien er OL-finalen i 2008, som man dog tabte til Frankrig.