Island holder liv i drømmen om medaljer

Island havde kniven for struben, men det rørte ikke de hårdføre håndboldspillere fra vulkanøen.

Onsdag sørgede de for at lægge maksimalt pres på Frankrig i kampen om en plads i semifinalen ved EM i herrehåndbold.

Uden synderlige problemer vandt Island med 34-24 over Montenegro.

Det betyder, at Frankrig senere onsdag skal slå Danmark eller få uafgjort for at indløse billet til EM-semifinalen. Sker det ikke, skal Island kæmpe om medaljer.

Danmark, som allerede er sikker på avancement, mødes med Frankrig klokken 20.30.

Island overlod ikke alverden til tilfældighederne, og Montenegro gjorde ikke meget for at yde en modstand, der kunne overrumple islændingene.

Det var tilfældet, selv om montenegrinerne havde chancen for at komme i en situation, hvor de kunne kvalificere sig til VM. I stedet så de slidte ud, og Island havde det let.

Den islandske maskine fik dog en ridse i lakken. Den store stjerne Aron Palmarsson var tilbage på holdkortet efter coronasmitte, men allerede inden det tiende minut forlod han hallen med en skade.

Men så var det godt, at Ómar Ingi Magnússon ikke er uvant med at gå forrest for sin nation. Fra sin højre back sendte han fem bolde i kassen før pausefløjt.

Ómar Ingi har været en af slutrundens store oplevelser - Hør Ekstra Bladets EM-ekspert Jan Pytlick tale om Ómar Ingi Magnússon her.

I den anden ende diskede Viktor Hallgrimsson op med otte redninger og havde dermed en redningsprocent på 50 i første halvleg - det er ikke så ringe endda.

Island var foran med 17-8 ved pausen.

Efter pausen fik Montenegro en udmærket start, mens Island sløsede en smule. Montenegrinerne havde i første halvleg virket, som om de ikke gad være i hallen i Budapest, men det blev en tand bedre.

Dog ikke godt nok. Island fik hurtigt styr på tingene, Ómar Ingi Magnússon scorede igen mål på samlebånd, og Montenegro knækkede.