Jan Ø. Jørgensen er mentalt pensioneret inden Denmark Open

Dansk badminton siger i denne uge farvel til en stor profil.

I juni annoncerede Jan Ø. Jørgensen sit karrierestop, og han kunne samtidig fortælle, at Denmark Open bliver hans sidste turnering.

Tirsdag begynder så den sidste turnering for 32-årige Jørgensen, der mentalt er gået på pension, allerede inden han har slået til den første bold i afskedsturneringen i Odense.

- Jeg er mere eller mindre færdig. Jeg kommer ikke til Denmark Open og brager døren ind med tårnhøje ambitioner, siger Jan Ø Jørgensen.

Siden han annoncerede sit karrierestop, er han med egne ord gået væsentligt ned i tempo og træner nu kun tre gange om ugen.

- Det har været helt fantastisk at trykke på stopknappen. Jeg har sluppet tøjlerne, så jeg kommer ikke til at stå på banen og jagte en speciel adrenalinfølelse over at skulle konkurrere igen, siger han.

I stedet har han fokus på at støtte turneringen, som han glæder sig over, at Badminton Danmark har fået stablet på benene.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at badminton har haltet lidt efter andre sportsgrene, når det for eksempel handler om økonomi. Når der ikke er turneringer, kommer der heller ikke penge ind.

- Desuden har mange asiater meldt afbud. Så når jeg har mulighed for at komme og bakke op om turneringen, så gør jeg det, siger Jan Ø. Jørgensen.

Trods beskedne sportslige forventninger på egne vegne er den snart pensionerede singlespiller blandt de seedede i Odense.

- Jeg er en af de højst rangerede til turneringen, hvilket er lidt absurd.

- Men min karriere og mit eftermæle bliver ikke ødelagt, fordi jeg spiller en sløj Denmark Open under en pandemi, siger den tidligere vinder af turneringen.

Hvad fremtiden skal bringe for danskeren, der er bosat i Tyskland med sin kæreste, håndboldspilleren Stine Jørgensen, er han ikke sikker på.

Men det er faktisk en del af planen.

- Jeg har lovet mig selv at nyde, at det hele er lidt usikkert.

- På den helt korte bane, skal jeg på andetholdet i min lokale golfklub. Det er sådan set mit mål, inden sæsonen lukker ned, siger Jan Ø. Jørgensen.

Han er den seneste danske vinder af herresinglerækken i Denmark Open.

Jan Ø. Jørgensen vandt turneringen i 2010 med en finalesejr i to sæt over indonesiske Taufik Hidayat.