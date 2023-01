Jan Pytlick afvist: Må ikke arbejde i Danmark

Jan Pytlick har fastholdt sin bopæl på Thurø, mens han arbejder som landstræner i Saudi-Arabien.

Og det betyder, at han ikke må optræde på sidelinjen, når landsholdet torsdag og lørdag spiller mod Danmark i Odense og København.

Det fortæller han onsdag til TV 2 Sporten.

- Det er den måde, jeg er ansat på. Jeg må ikke arbejde i Danmark, men jeg havde ikke lige regnet med, at det blev betragtet som at arbejde i Danmark, hvis jeg kom en enkelt dag som træner, men sådan er det, siger Jan Pytlick.

Han understreger, at han ikke var klar over lovgivningen, da de to kampe blev aftalt.

Jan Pytlick siger i interviewet, at han har respekt for reglerne - men at han har taget kontakt til Skat for at spørge ind til det, nu der bare er tale om to gange halvanden times kamp.

- Men der er bare ingenting at gøre, og det har jeg respekt for. Det er reglerne, og så må jeg leve op til dem, siger han.

Helt uden dansk indflydelse er saudiaraberne dog ikke i de to kampe, for assisterende landstræner Morten Soubak kommer til at stå for ledelsen undervejs.

Han har, så vidt vi ved, ikke adresse i Danmark.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jan Pytlick og Skat.