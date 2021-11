Jan Pytlick er fyret som træner for SønderjyskE's håndboldherrer, og Klavs Bruun Jørgensen, der skulle have overtaget posten til sommer, bliver i stedet træner med øjeblikkelig virkning

Jan Pytlick er færdig i Sønderjyske før tid.

Den tidligere kvindelandstræner har bebudet et karrierestop efter denne sæson, men SønderjyskE har altså valgt at stoppe samarbejdet med det samme på grund af 'svingende resultater'. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

– Jan Pytlick har været en god mand for SønderjyskE Herrehåndbold, og han havde en stor andel i den flotte femteplads i sidste sæson. Desværre er det ikke lykkes at følge op på de gode resultater og den gode udvikling i denne sæson, hvor vi har været et stykke fra det niveau, hvor SønderjyskE skal være.

- Der er lavet nogle fine resultater undervejs, men der har også været alt for mange skuffelser, og vi har tabt point til hold, hvor vi godt kan have en forventning om, at SønderjyskE skal vinde, siger sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt.

En anden tidligere kvindelandstræner Klavs Bruun Jørgensen skulle have taget over til sommer, men han er blevet kaldt ind før tid, og han lægger således ud allerede søndag 28. november, når SønderjyskE hjemme møder TMS Ringsted.

SønderjyskE ligger nummer 10 i håndboldligaen med blot ni point efter 12 spillerunder

