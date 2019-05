Jan Pytlick på operationsbordet

Toptræneren regner med at være ude i adskillige uger

Med sæsonen overstået, meddeler håndboldklubben Odense Håndbold, at cheftræner Jan Pytlick skal gennemgå en operation.

Den dobbelte olympiske guldvinder skal opereres i ryggen mandag, og det det træningsforløb, der skal følge, ventes at vare i op til seks uger.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse mandag.

- Hvis alt går vel, regner jeg selvfølgelig med at være tilbage, når vi skyder den nye sæson i gang, siger 51-årige Pytlick selv.

Jan Pytlick har været cheftræner i Odense Håndbold siden 2016.

Han stod 1998-2006 og 2007-2014 i spidsen for det danske kvindelandshold med hvem han ud over de to OL-guldmedaljer førte til EM-guld i 2002 samt sølv i 1998 og 2004 og VM-bronze i 2013.

I Odense er det blevet til DM-sølv- og bronze de sidste to sæsoner samt en pokalfinale i 2018.

