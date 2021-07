Jannick Green skifter til mægtige PSG

Siden 2014 har Jannick Green tørnet ud for SC Magdeburg i den tyske Bundesliga, men fra sommeren 2022 træder håndboldmålmanden et skridt op ad karrierestigen.

Han har således fået kontrakt med en af de største klubber i det seneste årti, Paris Saint-Germain (PSG). Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

- Klubben siger velkommen til en af de bedste målmænd i den tyske liga, siger direktør Jean-Claude Blanc.

- Siden han kom til Magdeburg for syv år siden, har Jannick Green vist sit store talent og stabilitet på allerhøjeste niveau.

- Han bliver en nøglespiller i de kommende sæsoner, og hans erfaring bliver altafgørende på vores rejse mod flere trofæer, siger Blanc.

Jannick Green har spillet masser af landskampe for Danmark og var med til at vinde OL i 2016 samt verdensmesterskabet i 2019. Siden da er han røget en smule i baggrunden.

Han var således ikke med ved VM i år, da Danmark forsvarede titlen, og han er heller ikke med til OL. Derfor kan han lægge al sin fokus på klubkarrieren.

- Det er en ære for mig at skrive kontrakt med en klub på denne størrelse. PSG har været helt i toppen i et stykke tid og er lige nu et af de bedste hold i verden.

- Det er en virkelig spændende udfordring, og jeg kan ikke vente med at tilslutte mig truppen, siger Jannick Green.

Han må dog vente et år med at udløse spændingen. Til den tid tiltræder han på en toårig aftale.