- Jeg er overrasket over mig selv

De unge, balstyriske løver og nære venner fra GOG har fået hver sin indgang til VM. Mathias Gidsel har brændt banerne af og skudt sig op på stjernehimlen på fire kampe – kammeraten Emil Jakobsen blev knaldet i corona-kontrollen og røg i isolation i en uge.

Men nu er de sammen igen, og der er råd til en solid, privat sviner på en hviledag før mødet med Japan.

- Jeg bliver nødt til at pille ham lidt ned og minde om, at siden han vandt bordtennis-turneringen i Hvidovre, er han faldet voldsomt i niveau. Det er kun gået ned ad bakke, og lige nu vurderer vi, at han hører til i den dårlige ende af midten, siger 22-årige Emil Jakobsen.

Den får Mathias Gidsel, 21, lov til at svare på pronto!

Du har en måske tidligere ven, der siger, du er faldet drastisk!

- Jamen, jeg prøver at holde mig langt væk fra bordtennis.

Fordi du har vundet…

- Nemlig, når man er mester, bliver man jo ved med at være det. Det var dumt, men jeg gik ud og spillede to kampe – og tabte begge.

Til hvem?

- Morten Olsen. Og den anden har jeg glemt. Jeg blev bare frustreret over Olsens gammelmandsspil. Det går så langsomt og med underskru. Det gad jeg ikke, og så begyndte jeg bare at slå boldene i nettet.

Så han var alligevel den klogeste?

- Ja.

Mellem os! Det er Emil, der har sladret!

- Fortalte han så også, at han har tabt to gange til mig i FIFA? Nej, det tænkte jeg nok.

MATHIAS GIDSEL EFTER FIRE KAMPE 25 mål på 30 skud Scoringsprocent: 83 Sådan er målene scoret: 6M: 9/10 Kontra: 5/5 Gennembrud: 11/15 Assists: 13 Tekniske fejl: 2 Stjålne bolde: 2 Blokader: 1 Udvisninger: 2 Spilletid: 2:15:01 Kun Magnus Landin, Lasse Svan og Mads Mensah har spillet mere.

De har kendt hinanden siden 2014, da de startede i Oure – og GOG – og Mathias Gidsel det første halve år måtte nøjes med at spille U16 på andetholdet…

- Vi begyndte tidligt at snakke meget sammen, og nu bor vi i samme gade i Odense. Han er en af mine bedste kammerater, siger Emil Jakobsen, der endelig får sin VM-debut lørdag aften.

Prøv lige at studer de grin. Det ligner ægte lykke. Foto: Mohamed Abd El Ghany/AFP/Ritzau Scanpix

Mathias Gidsel går stadig og kniber sig lidt i armen.

- Jeg er overrasket over mig selv. Først var jeg overrasket over at blive udtaget, så kom jeg ind med en drøm om at være blandt de 16 på holdkortet, og det var et succes-kriterium at opleve stemningen.

- Nu har målsætningen ændret sig til, at jeg håber at kunne bidrage med endnu mere, og jeg har lagt lidt mere ansvar og pres på mig selv for, at det skal gå godt for Danmark. Ja, jeg er overrasket – og glad!

Hvordan er det at spille sammen med Mikkel?

- Det er en sand fornøjelse, kan jeg sige dig. Han er først og fremmest en utrolig håndboldspiller, men han er også en fantastisk læremester. Jeg er jo ny, og der er en masse, jeg ikke kender til. Mikkel og Mensah er dygtige til at instruere.

Det virker som, om I har spillet sammen længe!

- Ha. Ja, vi har spillet sammen i seks kampe nu, men jeg tror, vi simpelt hen passer godt til hinanden og også tænker lidt ens. Vi er gode til at snakke sammen, og han er helt vildt god til at spørge ind til, hvad det er, jeg gerne vil have. Men det kan stadig blive bedre.

Hvor mange systemer skal du lære?

- Rigtig mange. Der er selvfølgelig basiske systemer med varianter, men der er også nogle, jeg aldrig har prøvet i GOG. Nogle systemer er sat op kun til mig for at bruge mine styrker, og det er jo også det, der får mig til at blomstre lidt, siger Mathias Gidsel.

