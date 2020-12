- Jeg er rigtig ked af det

Det var en ordentlig sjat landskampe, Nikolaj Jacobsen så bort fra, da han udtog sin VM-trup og siede René Toft Hansen, Jannick Green og Hans Lindberg fra. Trioen har til sammen været i harpiks-bøtten 551 gange for Danmark!

Til sammenligning har Lasse Møller kun 10 landskampe på bogen. Men den fynske ungtyr ville have været et af de sikreste kort i VM-truppen, afslører landstræneren.

- Jeg er rigtig ked af, at Lasse ikke er med. Det var jeg også sidst. Det er efterhånden sådan, at hver gang jeg skal udtage et hold, så er han lige blevet skadet. Nu er det faktisk tredje gang i træk, siger en ærgerlig Nikolaj Jacobsen.

Ikke risikoen værd

Faktisk er det fjerde år i rap, Lasse Møller krydser nytårsaften med en skade. Han havde et træthedsbrud før EM i 2018, knæ- og ledbåndsskader før VM i 2019 og EM i januar – og denne gang har den 24-årige fynske flækker en skade i venstre håndled, som krævede operation i oktober.

- Der er for stor risiko med en kompliceret håndskade. Han når ikke at spille kampe, og Flensburg vil heller ikke have det. Det er ikke risikoen værd. Men Lasse er klart en mand, som fremadrettet bliver et stort aktiv for holdet, siger Nikolaj Jacobsen.

Lasse Møller med landsholdet i Anja Andersen Hallen i Brøndby. Her gør René Toft klar til at lægge en parade. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Fynboen var netop skiftet til Flensburg og startet med brask og bram, da han landede uheldigt efter at have plaffet ni bolde i boksen mod Wetzlar.

- Som han sluttede i GOG og begyndte i Flensburg og i Champions League, er der ingen tvivl om, at han var tiltænkt en stor rolle ved denne slutrunde. Jeg havde rigtigt gerne set en opstilling med Lasse, Mikkel Hansen og Rasmus Lauge. Det havde været spændende, siger landstræneren.

Nu må Nikolaj Jacobsen så også undvære Rasmus Lauge, der er ude af spil med sin fjerde korsbåndsskade!

Tre-fire mand foran René Toft

VM-truppen er på grund af corona på 20 mand, der samles 3. januar og spiller to testkampe mod Norge hhv. 7. og 9. januar. VM i Cairo starter for Danmarks vedkommende den 15. med kampen mod Bahrain.

Det bliver uden 36-årige René Toft Hansen, men veteranen har ikke tænkt sig at lægge op på landsholdet.

- René er selvfølgelig et stort navn i dansk håndbold, og han gør det fremragende. Men lige nu synes jeg bare, der er en tre-fire stregspillere, der er foran ham. Længere er den ikke. Han vil det jo stadig og vil kæmpe for at komme tilbage på landsholdet, siger Nikolaj Jacobsen.

Hans største udfordring bliver nu at dække ind for Rasmus Lauge, der var storspillende inden sin skade.

- Det er nogle store huller, Lauge efterlader, erkender Nikolaj Jacobsen.

