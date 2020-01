- Jeg er vanvittig ked af det

Morten Henriksen, sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), er rystet over de danske håndboldherrers tidlige exit ved EM.

Med Islands nederlag til Ungarn har Danmark ikke længere mulighed for at gå videre fra det indledende gruppespil i turneringen.

Nedturen for håndboldherrerne, som maksimalt kan ende som nummer 13 ved EM, kommer ovenpå håndboldkvindernes niendeplads ved VM i december.

- Det er ikke de fedeste måneder i mit job lige nu. Men det skal ikke være i fokus. Det, der er væsentligt, er, at vi i fællesskab får kigget på, hvad der skal til.

- Jeg er ikke i tvivl om, at når OL fløjtes i gang til sommer, så skal vi nok se de danske håndboldherrer helt i top igen, siger Morten Henriksen.

Sportschefen stillede op til interviewet kort inden Danmarks tredje gruppekamp mod Rusland, som gik i gang klokken 20.30.

Og han fortæller, at han havde forberedt sig på skrækscenariet, at Island skulle tabe til Ungarn, og at Danmark dermed røg ud.

- Jeg er vanvittigt ked af det. Vi har haft lidt tid til at forberede os, for det har ikke været fantastiske kampe, vi har spillet indtil nu.

- Man - eller jeg - har gået og frygtet det her. Det så bare så pisse godt ud på et tidspunkt for Island, så lige nu gør det ondt.

- Olympiske mestre. Verdensmestre. Og nu er vi ikke i mellemrunden, siger Henriksen.

Island var foran med fem mål i første halvleg, men Ungarn endte med at vinde kampen med 24-18.

Mens kvindernes niendeplads ved VM betød, at Klavs Bruun Jørgensen forlod jobbet som landstræner, er der fortsat fuld opbakning til Nikolaj Jacobsen som den rette mand til at få OL-succes på herresiden.

- Det er jeg ikke det mindste i tvivl om, fastslår Morten Henriksen.

Han afviser, at dansk håndbold og især herrerne er i knæ.

- Vi er stadig regerende verdensmestre og olympiske mestre. Så det synes jeg ikke. Lige nu gør dette resultat vanvittigt ondt, siger han.

Morten Henriksen har endnu ikke en god forklaring på nedturen.

- Det er for tidligt at kloge sig på det. Det skal vi alle sammen sætte os ned og kigge på. Spillemæssigt var det ikke det spil, vi spillede i januar sidste år ved VM.

- Nu skal vi slutte af med en sejr, så vi trods alt ikke slutter allernederst. Det kan få betydning for seedningerne til den næste EM-kvalifikation.

- Hvis vi ender fra nummer 19 til 24, så tør jeg ikke tænke på, hvad det kan have af konsekvenser for fremtidige seedninger frem mod EM i 2022, siger sportschefen.

Han varsler dog en grundig evaluering efter denne skuffende slutrunde.

- Selvfølgelig skal vi kigge på, hvad vi skal gøre. Det er svært at se konsekvenserne lige nu.

- Det, der gør mest ondt, er de konsekvenser for alle de fantastiske folk, der har brugt deres tid, ferier og penge på at booke billetter. Og så kan vi ikke give dem noget igen, konstaterer han.

Og han er også bitter over det indtryk, der er efterladt til alle hjemme i de danske tv-stuer.

- Vi har halvanden million mennesker, der har siddet derhjemme og set med. Jeg er så ked af, at vi har skuffet alle de mennesker. Samt alle de mennesker, der har købt billetter.

- Vi har selv et hav af ture og arrangementer med sponsorer. Vi er der for den danske befolkning, og det gør ondt, at vi skal skuffe dem så meget, siger han.

Sportschefen fortæller, at det er svært at forstå, at det er slut efter blot tre kampe.

- Jeg er rystet. Vi skal rejse tilbage til Danmark torsdag. Det var nu, det skulle til at begynde. Det gør det ikke for os. Vi skal pakke sammen, siger han.

