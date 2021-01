'Jeg hader det'

Gauthier Mvumbi Thierry slentrer afslappet og storsmilende rundt på fliserne over poolen ved Cairo Marriott Hotel. Han er lørdagens konge. Den store stregspiller fra D.R. Congo er blevet et viralt hit primært på grund af sin brede bringe men også for evnen til at snurre rundt og kaste bolde i netmaskerne.

- Det er exceptionelt. Jeg elsker anerkendelsen, for hvis folk taler om mig, taler de også om Congo, siger han til VG.

- Han er stor, men så vidt jeg kunne se, spillede han jo rigtig godt mod Argentina, siger Niklas Landin, der i aften får fornøjelsen af at stå ansigt til ansigt med den store afrikaner.

Hvordan er det at spille mod sådan nogle helt anderledes typer?

- Jeg hader jo at spille mod hold, jeg ikke kender. Jeg er altid spændt, når jeg ikke helt ved, hvad der kommer mod én, og hvad de kan finde på – sådan var det også mod Bahrain, siger den danske kaptajn.

- Jeg ville meget hellere have mødt et europæisk hold. Her skal vi sikkert indstille os på et meget offensivt forsvar, men jeg ved det ikke, for vi har intet på dem ud over deres kamp mod Argentina. Vi har ikke kunnet støve noget op.

Manglende viden er vel værst for dig som målmand?

- Ja, det kan man sige. Nogle gange er det også meget fint at gå lidt friere ind til en kamp og se, hvad der egentlig sker. Mod sådan et hold kan der jo komme fem-seks vip, som man ikke kan forudse.

Magnus Landin kommer til at bokse med Thierry, når lillebror skal dække back i forsvaret.

- Jamen puha, der er nok lige nogle kilo til forskel. Det bliver da noget af en opgave.

Har du det ligesom storebror? Ikke vild med ukendte modstandere?

- Ja, det er jeg. Man kommer til at stå over for nogle modstandere, der spiller meget anderledes og måske knap så disciplineret, som vi er vant til. Deres forsvar og målmænd optræder tit helt anderledes, og jeg ville også klart foretrække at spille mod et europæisk hold.

