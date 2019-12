- Jeg har taget imod rigtig mange tæsk

Mie Højlund er gået fra at være angrebsspiller til at blive skiftet ind i forsvaret – det kostede en solid fransk øretæve, og hun elsker det

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Mie Højlund fik én på bærret – og hun elsker det!

Den offensive hvirvelvind har forvandlet sig til benhård bisse i forsvaret og høster stor ros. Mod Frankrig fik Odense-spilleren også en solid lussing, da en fransk spiller valgte at føre armen igennem i et skud og traf jyden solidt på kind, øje og i panden, hvor hun dagen derpå kan præsentere en fin lille rift oven over et solidt hævet øje.

- Jeg kan godt kigge ud, og jeg kan også godt selv se hævelsen indefra, haha. Det er lidt skidt. Riften må stamme fra en negl, men jeg har stadig ikke helt styr på, hvad der rammer mig.

Øjet er blåt og kinden pænt hævet. Mie Højlund elsker at dele øretæver ud, og så må man også selv indkassere engang imellem. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvordan er det at vågne op og vide man er blevet en rigtig forsvarskriger?

- Det er fedt. Det kan jeg meget godt li’. Det plejer at være sådan, at jeg blev taget ud i forsvaret og skiftet ind i angrebet. I de sidste kampe har det været helt modsat. Men jeg elsker at stå i forsvar, så jeg er faktisk virkelig glad for at være der.

Mange tænker sikkert, at du er en spinkel pige?

- Jeg ved slet ikke, hvor folk har det fra. Men jeg hører det tit.

Pas nu på hun ikke knækker…

- Ja. Når folk møder mig i virkeligheden, hører jeg tit, at jeg faktisk er større, end de troede. Jeg styrketræner jo sindssygt meget, og jeg er da glad for, det giver afkast i forsvaret. At jeg kan dele nogle tæsk ud og ikke kun selv får.

Mie Højlund og holdkammeraterne fik en fridag lørdag inden kampen mod Norge søndag kil 12.30 dansk tid. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvad er det, der er så sjovt ved at slå andre?

- Det er fedt i håndbold. Jeg tror også, de synes, det er fedt i boksning, haha. Jeg har igennem mange år taget imod rigtig mange tæsk, så det er faktisk på tide at dele nogen ud selv. Det er sjovere end at få dem. Lige nu kan jeg så se, at det kan give lidt bagslag, haha.

Hvordan får man dit hurtige fodskifte?

- Det er man bare født med, og så træner og udvikler man videre på det, træner for at blive endnu mere eksplosiv og hurtigere i sine finter. Forsvarsmæssigt ved jeg, hvordan jeg selv hader at blive dækket op.

Tænker du, at du fortsætter i rollen som udsmider under VM?

- Det tænker jeg da, hvis jeg fortsætter med at spille lidt halv-elendigt angrebsspil. Så må man jo byde ind et sted, og jeg har intet imod det – det er mega sjovt at stå dernede. Der er så god en gejst, og det er fedt at dele tæsk ud og høre så meget jubel over det.

Hvorfor virker dit angrebsspil ikke helt?

- Vi har trukket lidt af farten ud af det, og jeg har svært ved at vænne mig til, at boldtempoet ikke er lige så højt som normalt. Jeg tror, jeg mis-timer og kommer til at stå for tæt på forsvaret. Det sker også, når jeg skyder. Det har med timing og tilløb at gøre.

Hvordan skal I stoppe den norske kontra-ekspres?

- Vi pillede netop noget af vores kontrafase ud for at minimere antallet af tekniske fejl, og kontramål til modstanderne er noget af det, vi bliver straffet allerhårdest på. Vi skal være lige så boldsikre mod Norge som mod Frankrig. Når vi brænder, skal vi være skarpe i returløbet.

Mie Højlund og holdkammeraterne tog en fri lørdag og sprang træningen over. Mon ikke hun fik sig en lille én - på øjet...

- Så blev de hakket ned!

Tudeprinsesser: Begyndte at græde inden kampen var slut

Danske VM-profiler får topkarakter