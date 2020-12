Med fire flotte scoringer fik Kristina Jørgensen sat sit præg på kampen mod Spanien. Hun udfyldte også en rolle i forsvaret, ligesom hun delvist med succes styrede det danske overtalsspil, som turneringen igennem har været et vigtigt våben.

Og nu gælder det tirsdag aften i Boxen i Herning mægtige Rusland i den afgørende kamp om en plads i semifinalen.

- Det var fedt at vinde komfortabelt og overlegent over Spanien, og det var fedt at alle kom i spil. Hele truppen fik noget selvtillid og en tro på sig selv. Ja, så det var fedt at vinde med 10 mål efter den nervepirrende kamp mod Sverige i fredags.

- Men nu kommer russerne buldrende. Hvad forventer i af den kamp?

- Det bliver en sindssyg fysisk kamp. De er helt vildt godt trænede. Men det er vi heldigvis også. Jeg tror, der kommer rigtig meget tryk på kedlerne, og at det bliver en vildt god håndboldkamp, hvor det kan blive marginalerne, der afgør det.

- Det bliver to gode forsvar, der skal vinde kampen. Det bliver megafedt, og det er det, vi spiller håndbold for. Det er den slags kampe, vi går og træner for hver dag. Jeg kan næsten ikke vente.

Hvis jeg kender dig ret, har du set alle Ruslands kampe. Er det rigtigt?

- Jeg har ikke set alle deres kampe, men rigtig mange af dem, og de har været vildt dygtige i år. Men vi er klar til dem, og jeg håber, vi kan holde trykket i 60 minutter, siger Kristina Jørgensen.

Rusland har hidtil i turneringen kun sat point til i den uafgjorte kamp mod Frankrig i mellemrunden. Ellers har de gjort rent bord, og russerne betragtes sammen med Norge som de helt store EM-favoritter. Danmark skal vinde kampen for at nå semifinalen. Rusland kan nøjes med uafgjort.

