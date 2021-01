- Jeg var bange for mig selv

Håndboldlegenden Cecilie Leganger, fik sit store gennembrud som 18-årig samtidig med dansk kvindehåndbold ved VM i december 1993.

Hun blev kåret til VM-slutrundens bedste spiller, men stoppede to år senere karrieren efter at være kåret til VM-turneringens bedste målmand i 1995. Nu fortæller hun om sin nedtur efter at have kørt alt for hårdt på.

- Det var ikke én ting, der gjorde, at det blev for meget, men det var summen af hele pakken, siger den i dag 45-årige Leganger til NRK.

- Det blev på en måde en lille skandale for omverdenen, fordi der ikke var nogen, der forstod det, når jeg nu præsterede på toppen bare nogle dage før, siger Leganger.

- Men der var absolut ikke noget valg. Jeg fortsatte og fortsatte og prøvede at fuldføre, men pludselig ramte jeg muren. Så er der intet at give af mere. Det var tydeligt for mig, siger Leganger.

Leganger fik krammer af Anja Andersen på vej mod Slagelses Champions League-titel. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Da hun stoppede karrieren i starten af 1996, tænkte hun, at hun aldrig mere skulle spille håndbold. Afgørelsen var en lettelse, men at leve med beslutningen var meget tung.

- Jeg var deprimeret, og der kom dårlige forsider, der ikke lige frem hjalp på depressionen. Jeg var meget bange for mig selv.

- Jeg havde ingen planer om, at jeg ikke havde lyst til at leve mere, men jeg var jo absolut i fare, for man ved aldrig, når man har mørke tanker, siger Leganger.

Cecilie Leganger fik imidlertid kontakt til et par folk i det norske håndboldmiljø, der forstod hende, og i 1997 genoptog hun karrieren og kom med på landsholdet igen i 1998.

Først i 2014 stoppede hun karrieren definitivt som 39-årig efter blandt andet fire år hos Slagelse og to år hos FCK, ogi 2015 blev hun kåret til tidernes bedste håndboldspiller i Norge.

Undervejs blev det både til EM-guld, VM-guld, Champions League-guld, men dog kun OL-bronze, for her vandt Danmark både i 1996, 2000 og 2004.

