Mathias Gidsel bankede lige sit navn fast med stålsøm og solide nitter. Sikke et gennembrud i sin første VM-kamp – i sin fjerde landskamp overhovedet…

- Det var noget af en VM-debut, indrømmer han.

Når man er fra Skjern, siger man vel, at det var okay – eller hvad?

- Nej, jeg kan godt sige, det var mere end okay. Jeg er ret glad for og stolt af, at det gik, som det gik. Det var meget vigtigt for mig at markere mig i min debut.

Da du har scoret den sidste inden pausen, ligger du og smiler lykkeligt mod loftet. Var du pumpet eller i en anden verden?

- Jeg tror, du godt kan sige, jeg var i en anden verden. Jeg kunne godt se, der var meget, der gik min vej i dag. Jeg var dog lidt træt af mit forsvarsspil, for der følte jeg, jeg burde have bidraget med mere. Men alt i alt var det noget af en kamp – men også fordi jeg blev sat godt op af de andre.

Er du i den syvende himmel nu?

- Nej, det er jeg ikke.

Sjette?

- Nej, jeg er godt klar over, hvem modstanderne var, og jeg ved, jeg skal bevise mig på et højere niveau, hvis vi skal vinde noget som hold. Men det var godt, jeg kunne ikke ønske mig mere af en kamp et til et verdensmesterskab.

Mathias Gidsel for fuldt skrald. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix

Jeg ved godt, hvorfor du er så god!

Hvorfor?

Fordi Morten Olsen har lært dig alt i det sidste halve år i GOG.

- Arh, lad nu bare Morten tro det.

Hvordan har dagen vejret med corona-positiv makker i morges og storsejr til aften.

- Det har været en bekymringsdag, fordi Emil Jakobsen er jo en af mine bedste venner, og ham kunne jeg jo virkelig unde denne oplevelse. Det har sgu ikke været den bedste oplevelse op til kampen. Jeg har skrevet lidt med ham. Han er selvfølgelig nede, men vi håber jo på, vi kan få ham med igen.

