KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Hun kom ind som en samurai. Mia Rej. I tæt på tre uger har hun udfyldt rollen som reserve uden at kny, og i kamp syv kom den københavnske erhvervsjurist så i aktion.

15 minutter og 19 sekunder blev det til mod Holland. Mia Rej kunne have skrevet flere minutter på klientkontoen, hvis hun ikke havde rendt næsen ind i en hollandsk næve.

- Jeg var lige ved at blive uvenner med lægen. Jeg råbte: Er den brækket, er den brækket? Han svarede: Jeg kan fand’me ikke se, om den er brækket, når du har hænderne oppe foran ansigtet, fortæller hun larmende i mixed zone efter sejren over Oranje.

- Jeg tror, jeg får en hånd i ansigtet. Det sortner lidt, jeg kan bare mærke der er noget galt, og så løber jeg ud. De andre siger: Det bløder, det bløder! Men jeg kunne ikke selv mærke det. Hvordan det føles nu? Som om der er én, der har slået mig på næsen, forklarer hun på københavnsk tilsat et vist nasalt twist.

Du lyder også som en bokser!

- Jeg har sådan en svamp oppe i næsen, så jeg kan ikke trække vejret gennem det ene næsebor. Vi tror ikke, der er sket noget med næsen. Jeg har en flænge, som nok skal syes senere, men det er det. Det var det hele værd, da skuddet gik ind, jubler hun.

Foto: Bo Amstrup

Foto: Bo Amstrup

Det er aldrig en let opgave at træde ind på et etableret landshold som relativt ny, selv om man er 29. Sidste år blev hun stoppet af en korsbåndsskade to måneder før EM – nu har hun endelig nået målet.

Derfor var hun også skrækslagen over, at næsen måske var kvæstet i det hollandske sammenstød.

- Jeg var mega bange for, den var brækket, for så vidste jeg jo godt, det ville have været forbi, inden det næsten var begyndt, siger Mia Rej.

Hun ramte plet tre gange efter en indledende misser, og indsatsen er så absolut godkendt. Mia Rej har en meget optimistisk tilgang til sit spil.

- Vi havde ikke snakket om, at jeg skulle gøre noget specielt. Jeg fik bare at vide, jeg skulle gå ind og spille, som jeg plejer at gøre. Det var fedt, men jeg havde overhovedet ikke regnet med det. Så det var dejligt.

- Jeg har haft det fint som reserve og har egentlig været ret afklaret med min rolle. At det var sådan, det var. Jeg har ikke følt, det var irriterende, men har prøvet at hjælpe de andre så godt, som jeg overhovedet kunne.

Du spillede i kæde med Anne Mette Hansen og Mie Højlund til sidst. Hvordan oplevede du det samarbejde?

- Det er klart, at det ikke flyder fuldstændig glat hele tiden, men jeg har jo spillet sammen med Anne Mette Hansen tidligere, og vi har trods alt en eller anden form for timing. Mie Højlund falder godt ind i spillet også.

- Jeg har jo været med til alle taktikmøder og prøvet at bidrage så godt, jeg kan og forsøger at føre aftalerne ind i spillet, siger Mia Rej, der fik en lidt pudsig optakt til sin slutrundedebut.

- Jeg fik besked i nat klokken to. Først var de (Klavs Bruun og Lars Jørgensen) inde og fortalte, at de overvejede at bytte mig ind, og jeg ville får det at vide til morgenmaden. En time senere bankede de på og sagde, at nu havde de besluttet sig.

Så er det vel let at falde i søvn?

- Jeg sov rigtig godt i nat. Selvfølgelig er jeg glad, men det er også trist, når det er på en andens bekostning – også fordi Simone Böhme ikke er skadet. Men når man står derinde, er man selvfølgelig glad for at være inde i truppen.

- Det er en drøm at komme med landsholdet og få debut. Jeg synes også, det var en fin kamp, og det er jeg selvfølgelig glad for, siger Mia Rej.

Nu skal I bare lige ordne Serbien…

- For at være helt ærlig, så har jeg ikke tænkt to tanker på dem.

