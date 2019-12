- Jeg vil vinde det hele

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Ved EM sidste år i Frankrig fik vi i enkelte kampe set, hvor meget talent der er i 21-årige Kristina Jørgensen fra Viborg.

Efter en fremragende sæson i den hjemlige liga er forventningen nu, at hun for alvor sætter sit præg på det danske landshold ved VM i Japan.

Og hun begyndte fornemt i åbningskampen mod Australien, hvor hun foruden tre scoringer også leverede en række oplæg til sine holdkammerater. Hun spillede med stort overblik.

– Inden afrejsen til Japan forlængede du din kontrakt med Viborg til 2022. Var det et fravalg af udlandet?

– Det er ikke et fravalg af udlandet, men et tilvalg af Viborg. Det fungerer rigtig godt i Viborg. Klubben har et fantastisk setup, og jeg vil gerne være med til at rykke holdet endnu mere.

– Det er klart, at der er nogle ligaer, som har flyttet sig helt vildt de seneste år, men jeg tror på den danske liga, og jeg tror at dansk håndbold kan være med, hvor det er sjovt – også i Champions League.

– Hvad er dine personlige ambitioner? Er det at vinde EM, VM, OL og Champions League?

– Man spiller ikke håndbold, hvis man ikke vil vinde det hele, og det vil jeg. Det er mine personlige ambitioner. Det kræver en masse hårdt arbejde, men jeg er her også for at have det sjovt.

Kristina Jørgensen stiger til vejrs og scorer mod Australien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

– Forstår du begrebet tab og vind med samme sind?

– Det er i hvert fald ikke sådan, jeg har det. Jeg er rimeligt træt af det, når jeg taber. Så har jeg svært ved at sove og svært ved lige at komme videre. Men et par dage efter er det o.k.

– Du er sluppet uden de store skader. Gør du noget særligt for at holde dig frisk?

– Kroppen har det rigtig godt. Der er ikke noget at klage over. Der er ingen skavanker. Jeg kæmper også for at holde min krop ved lige og lave den optimale fysiske træning. Jeg er klar på en masse år endnu. Jeg er glad for alle de år, jeg kan få som håndboldspiller, for det er det fedeste i verden.

– Er der så ikke tid til andet?

– Jeg studerer H.A. på Aarhus Universitet. På deltid. Jeg har bøger med til Japan, men nu må vi se, om jeg overhovedet får dem åbnet. Det er et studie, jeg kan tilpasse til min karriere.

– Har du et mål om, hvad du vil lave efter karrieren?

– Nej, men jeg kan bare godt lide at have lidt andet at lave end håndbold. Når vi er hjemme i klubberne, er det meget fritid. Det er rart at bruge den tid til noget lærerigt. Jeg er i Aarhus en til to gange om ugen. Det fungerer rigtigt fint.

– Jeg har tre brødre og min ene bror har to børn. Dem skal jeg også se, og jeg skal se mine forældre. Jeg har en kæreste, og jeg skal også se ham spille håndbold. Han spiller i Skive. Jeg har også en masse veninder, jeg skal holde kontakten til. Kalenderen har været godt booket op til VM.

– Hvilke forventninger har du til VM-slutrunden?

– Jeg synes, vi er gode. Når jeg ser, hvordan mange fra holdet præsterer i store klubber i udlandet, og hvordan de øvrige har gjort det i den danske liga, så tror jeg, at vi kan levere et rigtigt gode resultat, siger Kristina Jørgensen.

