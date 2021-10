Jesper Jensen forlænger med Team Esbjerg

Jesper Jensen fortsætter i Team Esbjerg efter indeværende sæson.

Her stod håndboldtrænerens kontrakt ellers til at udløbe, men den er altså nu blevet forlænget. Nu har Jensen og den vestjyske kvindeklub papir på hinanden frem til sommeren 2024.

Det fortæller Jesper Jensen til JydskeVestkysten. Team Esbjerg har ligeledes udsendt en pressemeddelelse om forlængelsen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg stortrives i jobbet, og jeg synes jo, at jeg stadig har enormt meget at give af. Jeg synes også, at spillerne har meget at give mig. Vi er godt på vej i Team Esbjerg, og vi er nået langt, men projektet kan vokse sig endnu større, siger Jensen til JydskeVestkysten.

Han startede som assistenttræner i Team Esbjerg i januar 2017, men blev blot fire måneder senere forfremmet til cheftræner.

Siden har han ført holdet til store succeser. Det er blevet til to mesterskaber og en dansk pokaltitel.

- Jeg synes, vi har nået meget i de seneste sæsoner, og at vi har fået flyttet hele projektet og træningskulturen, så spillerne udefra har lyst til at være en del af Team Esbjerg, lyder det fra Jensen i Team Esbjergs pressemeddelelse.

- Den stærke træningskultur, relationerne, og at vi henter mennesker lige så meget som håndboldspillere til klubben, skaber grobund for glæde og motivation, også i sæsoner hvor alt ikke udvikler sig, som vi gerne ville. Spillerne kan mærke, at de alligevel udvikler sig.

Jesper Jensen er også kvindelandstræner, hvor hans kontrakt med Dansk Håndbold Forbund (DHF) løber frem til 2023.

Det giver en travl hverdag, og derfor kalder Jensen også forlængelsen med Team Esbjerg for en familiebeslutning.

- Jeg vil ikke negligere, at det kan være hårdt at varetage begge job, og derfor er det min families mavefornemmelse for, om det er det rigtige, som har været afgørende for min beslutning om at forlænge med Team Esbjerg.

- Jeg har selv en hverdag, der gør mig glad, i en klub der giver mig udfordringer, og jeg føler, at jeg hver dag kommer hjem som et bedre menneske. Det er ikke penge og prestige, der driver det, siger Jesper Jensen.

Ni kampe inde i 2021/22-sæsonen ligger Team Esbjerg på en fjerdeplads med fire point op til førerholdet Odense Håndbold.