Jesper Jensen hylder tysk helt efter Esbjergs triumf

Team Esbjerg skrev søndag historie, da holdet for første gang spillede sig blandt de sidste fire hold i Champions League.

Den tyske målvogter Dinah Eckerle kom i anden halvleg på banen i stedet for Rikke Poulsen og var med en stribe sublime redninger afgørende for 27-27-resultatet.

Det gav Esbjerg en samlet 53-52-sejr over CSM Bucuresti og en billet til Final 4-stævnet i Budapest.

- Det var en stor gamechanger, at Dinah kom på banen i anden halvleg, siger Esbjerg-træner Jesper Jensen.

Han hylder den 26-årige tysker for at rejse sig flot efter en svær periode i foråret ovenpå VM i december.

- Det var enormt rørende at se Dinah præstere på den måde. Hun var hårdt ramt efter slutrunden, men fik ro i et par måneder, hvor Rikke Poulsen samtidigt var fantastisk spillende og en kæmpe støtte.

- At hun kom ind og shinede på den måde i anden halvleg, er efter min mening et eksempel på, at sport kan være en smuk ting. At den kan bygge mennesker op.

- Det er en af de dage, hvor Dinah kan lade bilen stå og flyve hjem, siger Jesper Jensen.

Eckerle sender en tak til både holdkammerater, trænere og alle omkring klubben efter sin sportslige oprejsning.

- Personligt havde jeg en krise efter slutrunden, og den havde ingenting med klubben, pigerne eller trænerne at gøre.

- Jeg var bare mentalt nede, men alle støttede mig. Det er skørt at tænke på, hvor jeg var for to måneder siden, og så på denne kamp. Det er meget specielt for mig, siger Eckerle og kalder det en drøm at nå Final 4.

- Det har været en stor drøm for klubben, spillerne og hver eneste kvinde og mand i arenaen.

Metz, Györ og Vipers Kristansand er ud over Team Esbjerg klar til i Final 4-stævnet 4.-5. juni.

- Vi tager 100 procent til Budapest for at vinde. Jeg er med på, at vi nok ikke er favoritter, men med det niveau, som vi har vist hidtil i denne sæson, kan vi tillade os at drømme, siger Jesper Jensen.

Esbjerg-træneren retter nu fokus mod DM-slutspillet.

- Sportsligt var det her ikke den allervigtigste kamp, for det giver os endnu mere som hold at vinde DM og komme i Champions League igen.

- Men det er den flotteste præstation i klubbens historie, og det viser, at vi er kommet langt, at vi nu får lov at slutte sæsonen af mod de bedste hold i Budapest.

Team Esbjerg møder onsdag Viborg HK hjemme i duellanternes første semifinale.