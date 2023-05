Jesper Jensen jubler efter vild forestilling

Det er et bedre og mere rutineret Team Esbjerg-mandskab, der i starten af juni skal kæmpe om Champions League-trofæet ved turneringens Final 4-stævne.

Sådan lyder det fra cheftræner Jesper Jensen, der søndag kunne se sit hold spille sig videre til Final 4-stævnet for andet år i træk med en samlet sejr i kvartfinalen over rumænske CSM Bucuresti.

Sidste år rejste Esbjerg tomhændet hjem fra Final 4-stævnet, men i år tør vestjyderne godt drømme stort.

- Vi kom hjem uden medaljer, men med en masse erfaring. Vi tog til Final 4 sidste år med troen på, at vi havde lige så gode muligheder som de andre, men det havde vi ikke, fordi vi vidste ikke, hvad der ramte os, siger Jensen efter søndagens kvartfinaletriumf.

- Det gør vi nu. Vi kender cirkusset og det tryk, der kommer dernede, og jeg synes også, at vi er 10-15 procent bedre end sidste år, og efter jul har vi været et af de bedste hold i Champions League, så vi kan godt tillade os at drømme lige så stort, som alle de andre.

Final 4-billetten kom i hus efter en sejr i Bukarest på 33-31 søndag.

- Det var en vild kamp. Fed atmosfære og kulisse. Det var spillere af international topklasse, der nærmest udkæmpede en gladiatorkamp, siger Jesper Jensen.

- Det var på alle måder en fed kamp og en god reklame for sporten. Det kunne lige så godt have været en semifinale eller en finale.

- Det er med stolthed, at vi står her efter at have slået Bucuresti - der har været et af de allerbedste hold i dette års Champions League - over to kampe.

Team Esbjerg gik ind til kampen med en føring på fire mål fra første kvartfinale, men kom under pres i første halvleg, hvor Bucuresti undervejs var foran med tre mål.

- Vi viste godt, at der ville komme perioder, hvor vi var i modvind, og nogle kendelser, der måske ikke gik vores vej. Men vi viste også, at de perioder ville gå over.

- Så da de lige hentede fire mål på kort tid i slutningen af første halvleg, så gik vi ikke i panik, siger Jesper Jensen.

Esbjerg var bagud med to ved pausen, men fik hurtigt udlignet i anden halvleg. Derfra tog det danske hold kontrol over kampen, og Bucuresti var reelt aldrig i nærheden af at gå videre.

De to ungarske hold Györ og Ferencvaros samt de forsvarende mestre fra Norge, Vipers Kristiansand, er de øvrige deltagere ved Final 4-stævnet, der spilles i Budapest 3. og 4. juni.