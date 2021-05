Jesper Jensen: Spillernes intuition bliver afgørende

Tirsdag tages deres hul på DM-semifinalerne i kvindernes håndboldliga.

Grundspillets nummer et og to fra Team Esbjerg og Odense tørner sammen på Fyn i det første af maksimalt tre opgør om en finaleplads.

Det er to hold, som kom vidt forskelligt ud af slutspillets gruppefase. Mens vestjyderne tabte pusten og måtte nøjes med andenpladsen i gruppen, sluttede fynboerne stærkt af med tre sejre på stribe og en førsteplads i den anden gruppe.

Odense har derfor hjemmebanefordel i eventuelt tredje og afgørende kamp, men Esbjerg-træner Jesper Jensen tror på, at hans spillere kan åbne med en sejr i Odense.

Det kræver, at spillerne tør at tage beslutningerne selv ude på banen i afgørende situationer.

- Det bliver ikke kun en kamp mellem mig og Ulrik Kirkely (Odenses træner, red.). Spillerne skal også spille på deres intuition inde på banen, siger Jesper Jensen i en pressemeddelelse fra klubben.

- Der er dygtige spillere på begge sider af banen. For os gælder det om at vide, hvor vi kan ramme dem offensivt, og hvor vi kan ramme dem defensivt, og det er det, jeg har forberedt spillerne på.

Selv om Odense på papiret er i bedre form, så kan Esbjerg søge optimisme i, at vestjyderne har vundet begge indbyrdes opgør i grundspillet.

I premiererunden i august udspillede Esbjerg et skidt Odense-hold på Fyn og vandt med 32-22. Lige før nytår var Odense godt med i hele kampen, men Esbjerg vandt alligevel 29-28.

Ifølge Jesper Jensen, der også kender flere af Odenses spillere fra jobbet som landstræner, tegner det dog til at blive helt lige mellem de to hold.

- Vi går ind til kampen med en god følelse. Vi føler, at vi er klar til kampen, siger han.

- Der er tale om to gode hold, så derfor er der ingen klare favoritter til opgøret. Det er meget 50-50, ligesom det også er i hele semifinaleserien. Der er ingen klare favoritter til at vinde.

Esbjerg kan glæde sig over at have den hollandske stjerne Estavana Polman tilbage efter en periode med coronasmitte.

Kampen i Odense spilles tirsdag klokken 20.