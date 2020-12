Jesper Jensen stikker til svenskerne

HERNING (Ekstra Bladet): Det var en på mange måder tilfreds landstræner, der torsdag gjorde status inden det fredag går løs i mellemrunden, hvor Danmark med tre sejre vil kunne sikre sig en plads i semifinalen.

- Vi er nået langt, og vi har fornuftige muligheder for at skrabe point til os i mellemrunden. Vi har skabt et fundament, vi kan været rigtigt godt tilfredse med.

- Jeg har ro i maven, fordi vi ikke faldt sammen mod Frankrig, hvor vi virkelig blev udfordret.

- Frankrig er et bedre hold end Sverige. Det generer jeg ikke nogen ved at sige. Hvis vi kigger på det svenske hold, er der ikke mange, der ville kunne komme med i Frankrigs bruttotrup på 16 spillere.

- Men Sverige har nogle kollektive styrker, som Frankrig måske ikke har, men Sverige er ikke Frankrig.

- Så du tager gerne favoritværdigheden på dig?

- Hvis vi bliver vurderet til at være favoritter mod Sverige, skal vi bare være stolte af det. Det betyder, vi er nået langt, siger Jesper Jensen.

Han er godt tilfreds med kampprogrammet, hvor Danmark i mellemrunden i rækkefølge møder Sverige, Spanien og Rusland.

- Hvis drømmen skal være en semifinale, kan vi håbe og krydse fingre for, at vi kan vinde vores to første kampe. Og så håbe på at Frankrig slår Rusland, for så kan vi spille om det i sidste kamp mod Rusland.

- Men først gælder det Sverige, som kommer med et traditionelt 6:0-forsvar. Hvordan åbner I det?

- Det vil være mindre udfordrende for os end det offensive franske forsvar. Frankrig er de bedste til at dække offensivt, og det var en udfordring for os.

- Det svenske forsvar kan sagtens være noget, der ligger til Mette Tranborg og hendes skud, men jeg synes, vi har været gode til at løse tingene. Der har været et tema omkring vores stregspillerne, fordi de kun har haft fire afslutninger. Mod svenskerne kan det godt blive en kamp, hvor de kommer mere i spil.

- Men det er ikke sådan, at vi siger, at nu skal backerne have en masse afslutninger, eller nu skal stregspillerne. Vi ser på mulighederne i spillet, og indtil videre har fløjene haft mange afslutninger. Det passer mig rigtig fint, for så slipper vi for at få en masse kontraer ned i hovedet. Det er noget, der historisk set har gjort rigtig ondt på det danske landshold.

- Det gælder om at komme hjem, og vi er ikke bange for de fysiske dueller. Vi stod også imod det fysiske pres mod Frankrig. Jo hårdere turneringer bliver, jo bedre bliver vores konkurrenceparameter.

- Vi har været sindssygt dygtige som hold til at nå der, hvor vi er i dag. Men der er da stadig ting, vi kan forbedre. Men vi er meget tilfredse. Vi vil helst være rigtig gode til fire ting end være halvgode til 10 ting, siger landstræneren.

