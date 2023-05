Jesper Jensens afløser er fundet i Team Esbjerg

Den danske topklub Team Esbjerg har fundet afløseren for cheftræner Jesper Jensen, der fra sommeren 2024 helliger sig jobbet som dansk landstræner på fuldtid.

Svenske Tomas Axnér tiltræder samme sommer - efter OL i Paris - på en treårig aftale, meddeler Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

53-årige Axnér er indtil da og i de to første år af sin kontrakt med vestjyderne ligeledes ansat som svensk landstræner.

- Jeg har set omkring 80 procent af Team Esbjergs kampe i denne sæson. Klubben har en attraktiv måde at spille håndbold på og spiller på et meget højt niveau, der er med til at sætte standarden for spillet og udviklingen af kvindehåndbold i Skandinavien.

- Nu har jeg fået indblik i, hvordan klubben fungerer, værdierne, den familiære stemning, og at man hele tiden har ambitioner om at blive bedre. Det føles på mange måder som et godt match for mig, siger Tomas Axnér i pressemeddelelsen.

Tomas Axner forbliver landstræner i Sverige frem til sommeren 2026. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Team Esbjerg-spillerne har været med i processen med at finde den rette afløser for Jesper Jensen, meddeler klubben. De har været med til at tegne profilen, og opsatte få klubskifter og en baggrund som topspiller som hovedkriterier.

- Da ledelsen selv tog over, og vi skulle finde en kandidat til posten, sprang Tomas Axnér suverænt i øjnene, og vi har ikke kontaktet andre emner. Tomas er rolig, velafbalanceret og lyttende, og han deltager i at udvikle næste generation af spillere i de klubber, han har arbejdet for, og på det svenske landshold, siger Team Esbjergs formand, Bjarne Pedersen.

Axnér spillede som aktiv blandt andet for VfL Gummerbach og GWD Minden i den tyske Bundesliga.

Han har siden sommeren 2020 været svensk landstræner og er siden ikke blevet placeret dårligere end en femteplads ved en slutrunde med holdet.