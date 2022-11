Jesper undskyldte i omklædningen til spillerne

Det kræver sin mand at stille sig op overfor 16 kvinder og sige undskyld.

Men det gjorde landstræner Jesper Jensen sent tirsdag aften i Celje.

Da kampen mod Sverige var overstået, spankulerede de glade danske spillere i omklædningsrummet.

Selvfølgelig tilfredse med sejren på 25-23, men der var ærgrelse hos de fleste - også landstræneren - over, at man havde smidt den kæmpe føring på otte mål, der var ved pausen.

Jensen var én af dem, og det kom til udtryk i sekunderne efter slutfløjtet.

Han fortrød det dog relativt hurtigt.

Det fortalte Mie Højlund til Ekstra Bladet senere.

- Jesper sagde, at han gerne ville undskylde for, at han havde virket ærgerlig over, at vi ikke havde vundet med flere mål. Den følelse havde vi alle sammen. Men da der var gået 30 sekunder, var vi nu alle glade for sejren, sagde Odense-profilen.

Mie Højlund løftede sit niveau gevaldigt efter pausen. Danmark som hold var ellers bedst i 1. halvleg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Svensk målmaskine

Rikke Iversen kunne dog ikke skjule sin irritation.

Sammen med resten af forsvaret havde hun leveret en pragt-præstation de første 40-45 minutter, Nato-alliancen med fordel vil kunne bruge, hvis Putin erklærer Vesten krig på et tidspunkt.

Fik du læst: Danmark svarer igen på svensk sviner

Der var simpelthen lukket af i midten. Men det holdt ikke i 60 minutter. Svenskerne og i særdeleshed Tyra Axnér åd sig ind på danskerne. Axnér scorede ni mål - alle efter pausen.

- Det er altså lidt ærgerligt. Den flotte 1. halvleg bliver jo overskygget af, at Tyra får lov at bombe ni ind, kom det fra stregspilleren.

- Det havde været virkelig fedt at komme over i mellemrunden som etter - og være á point med Sverige. Men vi skal være stolte. Vi har taget et stort skridt, sagde hun og blev bakket op af makker Kathrine Heindahl.

- Vi kan være trætte af det sidste kvarter, men vi er bedre end dem indbyrdes. Det er det, det handler om, sagde hun.