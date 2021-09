Jørn Bonnesen er død efter kort tids sygdom

Odense Håndbolds bestyrelsesformand, Jørn Bonnesen, er død i en alder af 73 år.

Det oplyser håndboldklubben mandag på sin hjemmeside.

- Det er med stor sorg, at vi hertil morgen har modtaget beskeden om, at Odense Håndbolds bestyrelsesformand og aktionær, Jørn Bonnesen, er afgået ved døden, skriver klubben.

Bonnesen, der var uddannet advokat, døde søndag efter kort tids sygdom.

Ifølge TV2 Sports håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen har Jørn Bonnesen en stor andel i, hvor klubben står i dag.

- Det er jo ham, der har været grundlæggeren af Odense Håndbold. Han har haft nogle store visioner om, at Odense skulle på landkortet og vinde titler.

- Det har han gjort med en hulens masse penge, og det lykkedes i sidste sæson, hvor de vandt både DM-titlen og pokalturneringen, siger Peter Bruun Jørgensen til TV2.

Bonnesen havde en baggrund i banksektoren og arbejdede særligt med selskabsret, virksomhedsoverdragelser og rekonstruktioner som advokat.

Han havde samtidig et stort kendskab til sportsret og var rådgiver for flere professionelle fodboldspillere og andre idrætsudøvere.

Udover sin rolle i den fynske håndboldklub er Jørn Bonnesen også kendt for at være den tidligere landsholdsspiller Christian Poulsens daværende rådgiver. Ligesom han en kort overgang agerede forsvarer for Arek Onyszko under hans retssag i 2009, indtil han overlod sagen til en kollega.

I mange år var Bonnesen tæt knyttet til fodboldklubben OB som advokat.

For tre år siden var han desuden en af initiativtagerne til redningsaktionen, der sikrede overlevelsen for Jensens Bøfhus.