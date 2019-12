Jubler over debutant

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen ser en stor fremtid for Mia Rej, der blev kastet ind i VM-truppen forud for mødet med Holland

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Det var med blandede følelser, at Klavs Bruun Jørgensen mødte pressen efter opgøret mod Holland. Nok var han glad for sejren, men skuffelsen over nederlaget til Norge søndag sad stadig i kroppen på ham.

På samme måde var det med hans spillere. Til gengæld kunne han glæde sig over slutrundedebuten til Mia Rej, som virkelig fik sat sit præg på kampen, som endte med en dansk sejr på 27-24.

Men først skuffelsen:

- Pigerne er ufatteligt skuffede efter i går mod Norge, og halvdelen af holdet har ikke sovet særlig godt, så det er stærkt, at vi kan rejse os på den måde og faktisk være i kontrol hele første halvleg og det meste af anden. Først da de går syv mod seks, begynder vi at blive lidt rystede. Der kan jeg også se, at der er flere, der kører på pumperne.

- Alligevel var det tæt på at blive spændende til sidst, fordi I brænder meget. Hvad tænker du om det?

-Til sidst går Anne Mette ind og viser, at hun kan. Hun gik direkte på mål i stedet for at søge en stregspiller, som ikke rigtig er fri og hvor hollænderne er gode til at fiske boldene. Der mangler vi en lille smule. Jeg sagde også til dem derude, at jeg ikke forstår, at vi sommetider ligner nogen, der ikke har selvtillid, siger Klavs Bruun.

Og så til Mia Rej:

- Sagde du til Anne Mette Hansen og Mia Rej, at de skulle gå ind og skyde og gå direkte mod mål?

- Det fede ved Rej er, at du ikke behøver at fortælle hende ret meget andet end nogen overordnede linjer for, hvordan spillet skal bygges op. Hun er fuldstændig bevidst om, hvad hun kan. Det var et superflot indhop af hende. Både når det gælder tempoet og så med hende direkte måde at tage en chance på.

Artiklen fortsætter under billedet...

Klavs Bruun kunne se Mia Rej gøre et flot indhop mod Holland. Foto: Bo Amstrup/Scanpix

- Og så fik hun også Anne Mette Hansen i gang?

- Det kom os til gode, at de to har spillet sammen før i København. Jeg kunne høre ude i omklædningsrummet, at Rej pludselig havde sagt til Anne Mette, at nu skyder du fandeme. Og det gjorde hun så. Den tryghed som Anne Mette oplevede ved at spille sammen med en, som hun har spillet sammen med før, bekom hende godt. Det er jeg svært tilfreds med.

- Hvad er grunden til, at Mia Rej kom ind nu og ikke tidligere i turneringen?

- Da vi havde hende med, før hun blev korsbåndsskadet, var jeg i tvivl, om det var nok til en turnering, som den her. Hun var ikke så dominerende, men en lille smule tilbageholdende. Det har vi snakket ufatteligt meget om, og Rej er heldigvis en afsindigt intelligent kvinde.

- Man kan ikke trykke det ned over hovedet på hende, men vi har brugt tid på at snakke om, at vi ikke ud af det blå kan give hende samme rolle og tryghed, som hun har i København. Men hun bliver nødt til at prøve at gøre det samme. Det gjorde hun rigtig godt i dag, og det er jeg enormt imponeret over, for det havde jeg ikke regnet med. Vi havde håbet på det

- Det hun kommer med i dag, er det noget, du får brug for fremover?

- Ja, i den grad. Da jeg snakkede med hende for lang tid siden om at være 17. mand ved VM, sagde jeg, det skulle være en investering. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at når vi er på den anden side af det her mesterskab, så skal Rej køres ind, og så skal vi prøve at bygge noget op omkring hende også. Hendes spillestil og tempo vil passe fint til os i forhold til fremtiden, siger Klavs Bruun.

