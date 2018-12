Jubler over historisk dansk triumf: - Det er helt uhørt

Dansk mester i foråret 2017. Super Cup-vinder få måneder efter. Og nu pokalmester for første gang.

Håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster er blevet en sejrsvant størrelse, efter at det søndag lykkedes at vinde pokalfinalen med 28-26 over favoritten Odense Håndbold.

Nykøbing-træner Jakob Larsen roser bedriften til skyerne.

- Det er helt vildt. Klubben rykkede ned to gange for få år tilbage, og to år efter at klubben blev stabiliseret med en sjetteplads, har vi nu vundet tre titler på lidt mere end et år. Det er helt uhørt med vores historik.

- Det viser, at området omkring os elsker håndbold. Opbakningen er helt unik. Den har jeg måske kun oplevet med GOG ellers. Vores hold løftes af omgivelsernes gejst, lyder det fra Jakob Larsen.

Han så sit hold være foran i stort set hele finalen, og hver gang Odense kom tæt på i anden halvleg, trak Nykøbing fra igen.

- Vi stod godt, når vi spillede seks mod seks og havde godt styr på det, Odense kom med. Selv scorede vi på vores chancer og fik løbet vores kontraer. Og så stressede vi ikke, når Odense kom tæt på.

- I de sidste angreb dækkede vi 5-1 i forsvaret, og det blev afgørende, da det fik Odense til at lave tekniske fejl. På den måde kunne vi køre den hjem i de sidste minutter, forklarer træneren.

Kristina Kristiansen scorede fire gange for pokalvinderen og var jublende glad for endnu en titel til klubbens pokalskab.

- Det er simpelthen så dejligt og kæmpe stort at vinde tre titler. Det varmer mit hjerte. Vi spillede vores spil og holdt vores aftaler, og jeg synes, vi ramte højt niveau både i semifinalen og i finalen.

- Og så fik vores fans det til at være en hjemmebane for os. Nykøbing ejede hallen, siger playmakeren.

