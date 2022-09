Jubler over Mikkel: Millionerne vælter ind

Aalborg betaler op mod 15 mio. kr. for Mikkel Hansen-aftalen, men de penge er allerede tjent ind på øgede indtægter, hævder direktør Jan Larsen

Aalborg Håndbold kunne stort set melde udsolgt, da Nordsjælland Håndbold gæstede Gigantium på sæsonpremieren.

4600 tilskuere på plads - og de få tomme pladser var stort set alle afsat til sæsonkortholdere, der var blevet forhindret.

Gigantium fyldt mod Nordsjælland!

Mikkel Hansen har været ude i et halvt år med en blodprop i lungerne. Foto: Anders Brohus

Tydligere kan Mikkel Hansens tiltrækningskraft vist ikke udstilles.

- Man i dén grad snakke om Mikkel Hansen-effekten. Det er altid svært at værdisætte, hvad det er, men vi har oplevet en kæmpeinteresse siden det blev offentliggjort for halvandet år siden, konstaterede en smilede direktør Jan Larsen efter 39-32 sejren.

- Vi har udsolgt af sæsonkort. Mange har købt det for at have plads, når Mikkel Hansen kom.

Annonce:

- Det er selvfølgelig også gået godt uden Mikkel Hansen indtil nu, men mange sponsorer synes jo det er fantastisk med den lokale forankring. Nordjyderne er stolte over, at Mikkel Hansen spiller i Aalborg og ikke andre steder, konstaterede han.

Nordjyske har i forbindelse med Mikkel Hansen-aftalen opgjort lønnen til fire-fem mio. kr. årligt. Altså en udgift op mod 15 mio. kr. i kontraktperioden.

Smed pandebåndet efter kampen. Foto: Anders Brohus

Dyrt...? Nej, en god forretning siger Jan Larsen.

- Den opbakning vi oplever fra erhvervslivet i Nordjylland er helt fantastisk. Og nu kan vi også tiltrække landsdækkende sponsorer.

- Kan du sætte procenter på?

- Det er altid svært, for vi kan jo ikke vide præcis, hvorfor folk støtter op. Men jeg kan roligt sige, at Mikkel Hansen har tjent sin løn hjem igen.

- Han får en god løn, men det er fuldt fortjent, for han er alle pengene værd, sagde Jan Larsen.

- Han er en kæmpestjerne, og det har også rykket klubben på mange andre områder fra det øjeblik vi signede ham, sagde Jan Larsen.

Mikkel Hansen tog tid om at komme i gear, men scorede kampens sidste mål. Foto: Anders Brohus

Annonce:

Mikkel Hansen leverede til fulde op til rollen som stjernen, da han tålmodigt gav autografer til de 500 unge fans, der stod og ventede efter kampen.

Så var det til at overse, at spillet på banen bestemt ikke var knivskarpt.

- Træninger er én ting, men det er trods alt sjovere at spille kamp. Det var fantastisk dejligt at være tilbage foran et talrigt publikum, der tog godt imod mig, sagde han.

- Efter en uge mangler jeg stadig utrolig meget i forhold til timingen med holdkammeraterne... i det hele taget håndboldtiming.

- Jeg nyder egentlig at det hele kommer tilbage stille roligt og forhåbentligt så snart som muligt, så er jeg helt tilbage, sagde dagens hovedperson.